Juan Pablo Hermosilla revela lista de fiscales y jueces que figuran en chats con Luis Hermosilla

07 nov. 2024 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Luis Hermosilla, entregó nuevos detalles sobre los chats de su hermano, tras una revisión al contenido del teléfono que la Fiscalía Metropolitana Oriente le incautó al imputado por el llamado "Caso Audios".

Juan Pablo Hermosilla reveló, en un punto de prensa, un listado con nombres de fiscales y jueces que sostuvieron conversaciones con el abogado penalista.

¿Qué dijo Juan Pablo Hermosilla?

"Nosotros no estamos entregando los mensajes directamente, lo que estamos diciendo en que hubo contacto en la fecha aproximada con tal fiscal y que eso tiene que ver con cuestiones de carácter profesional o con lobby, o con el tema del nombramiento judicial", explicó.

Asimismo, expuso que "es muy importante entender que en este listado no están conductas que yo estime que son delitos, ni siquiera ilícitas. Aquí es muy importante entender, por ejemplo, que Luis tenía una vida activa judicial y que, por lo tanto, tiene contacto con el fiscal Armendáriz, con la fiscal Perivancich, con los fiscales de la Macrozona Sur".

"Esto es lo que hemos encontrado hasta ahora, entiendo que no. Podemos seguir buscando pero es lo que hemos encontrado hasta ahora", indicó, aclarando que se excluyó todo lo que podría estar relacionado con materias de secreto profesional y de la vida privada.

La lista de fiscales y jueces

Fiscal nacional Ángel Valencia

Ángela Vivanco: conversaciones sobre nombramientos y causas judiciales

Fiscal Carlos Palma: conversaciones sobre nombramientos

Magistrado Danilo Quezada: conversaciones sobre nombramientos

Fiscal Emiliano Arias: conversaciones sobre causas judiciales

Fiscal Eugenio Campos: conversaciones sobre causas judiciales

Fiscal Eduardo Baeza: conversaciones sobre causas judiciales

Fiscal Enrique Vásquez: conversaciones sobre causas judiciales

Fiscal Juan Pablo Araya: conversaciones sobre causas judiciales

Fiscal Francisco Jacir: conversaciones sobre causas judiciales

Fiscal Héctor Barros: conversaciones sobre causas judiciales

Jean Pierre Matus: : conversaciones sobre causas judiciales

José Luis Pérez Jalaf: conversaciones sobre causas judiciales

Lamberto Cisternas: conversaciones sobre causas judiciales

Lilian Leigthon: : conversaciones sobre causas judiciales

Fiscal Lorena Parra: conversaciones sobre nombramientos y causas judiciales

Lya Cabello: conversaciones sobre nombramientos

Ministro Manuel Antonio Valderrama

Fiscal Manuel Guerra: conversaciones sobre causas judiciales y otros temas

Fiscal Mario Carroza: conversaciones sobre nombramientos y causas judiciales

Fiscal Marta Herrera: conversaciones sobre nombramientos

Jueza Paula Brito: conversaciones sobre nombramientos

Fiscal Sergio Moya: conversaciones sobre causas judiciales

Fiscal Tufit Bufadel: conversaciones sobre causas judiciales

Fiscal Violeta Arriagada: conversaciones sobre causas judiciales

Fiscal Xavier Armendáriz: conversaciones sobre causas judiciales

Fiscal Ximena Chong: conversaciones sobre causas judiciales

Claudia Perivancich: conversaciones sobre causas judiciales

Equipo Macroozona Sur: conversaciones sobre causas judiciales

Juan Pablo Hermosilla afirmó que no estima que exista algún tipo de irregularidad en estos chats. "Vámonos a la parte más delicada que son los nombramientos... Si ponemos por ejemplo el tema de Lorena Parra, ahí yo creo que hay un tema de interés público, pero lo que muestra es un sistema que está funcionando mal. Este sistema de buscar contactos, personas que a uno lo recomienden para obtener nombramientos judiciales, pero es el sistema el que está funcionando mal".

Conversaciones con Ángel Valencia

Respecto a Ángel Valencia, expuso que "la primera pregunta es por qué si el fiscal nacional como persona conocía bastante parece a Andrés Chadwcik, era profesor de la Universidad San Sebastián (...), es una persona que trabajaba en la oficina que prestaba asesorías a Sebastián Piñera, ¿por qué él en vez de inhabilitarse en todo esto, en el mejor de los escenarios, él no filtro, pero toleró que se filtrara toda esta información y al mismo tiempo la usa para abrir causas nuevas?".

"Recuerden que él solo toma la decisión de decir en un momento que él tenía un conocimiento muy parcial de Luis, que no eran amigo, que no eran cercanos y que no hubo ningún contacto posterior... Hay dos posibilidades, o tiene muy mala memoria u ocultó este tema", añadió.

En esa misma línea, señaló que posteriormente el fiscal nacional "decide acordarse de forma intempestiva de la reunión (con Hermosilla)". "En esa entrevista dice cosas que son raras: él dice que no era amigo de Luis, lo que es cierto, pero aparece preocupado de armar una reunión una vez que ya está nombrado, según él, para 'limar asperezas', y hace todo un movimiento de contacto con Andrés Chadwick... ¿Esto qué es?".

"La versión que él da, en mi opinión, es inconsistente", sentenció..

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

