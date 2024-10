"Hoy día me arrepiento": Fiscal nacional reconoce cita con Luis Hermosilla

09 oct. 2024 - 14:34 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció haber tenido una cita con el cuestionado abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva en el marco del llamado "Caso Audios". De acuerdo a la máxima autoridad del Ministerio Público, el encuentro ocurrió pocas semanas después de haber sido nombrado como fiscal nacional.

El persecutor sostuvo que se trató de una reunión de carácter privado y manifestó que hoy día se encuentra arrepentido de haber reunido con Hermosilla.

¿Qué dijo Valencia sobre su relación con Hermosilla?

"No he tenido ningún tipo de intercambio de mensajería, ni de correo electrónico, ni de WhatsApp, con el abogado Luis Hermosilla después de julio del año 2022 (...) y creo que ya ha sido de público conocimiento que él no contribuyó de manera alguna a mi nombramiento, sino más bien lo contrario", señaló Valencia.

En ese sentido, recordó que "para evitar ser nombrado fiscal nacional fui víctima de ataques que superaron con creces los límites de lo tolerable y de lo decente, que involucraron incluso información tergiversada o falsa respecto a mi situación familiar y causas que nunca tuve".

La cita de Valencia con Hermosilla

El fiscal nacional indicó que fue en ese contexto que, semanas después de su nombramiento, Andrés Chadwick lo contacta y le dice que "Luis Hermosilla quería aclarar ese punto conmigo porque él no tenía participación en aquello y me lo quería plantear personalmente... Le digo que mi agenda está muy complicada, pero que si es posible podía ser un café o un desayuno antes de irme a trabajar en la mañana, y nos juntamos y me planteó justamente sus explicaciones".

"En aquella oportunidad me dice 'aprovechando que estamos aquí' y me plantea tres comentarios respecto de causas. Le dije que no era el momento. Ni siquiera recuerdo cuál eran dos de esas tres, pero hay una que me dice, mi memoria puede fallar, 'si por favor puedes dar un vistazo a la situación de un eventual procedimiento abreviado al señor Héctor Espinosa'", contó.

"Yo en esa oportunidad le digo dos cosas: escapa de mis atribuciones y, lo segundo, más allá de lo que resuelvan los fiscales, voy a hacer como fiscal nacional todo lo necesario y lo que esté en mi alcance para evitar que delitos tan graves como ese terminen a través de un procedimiento abreviado", agregó.

"Hoy día me arrepiento"

Valencia aseguró que "nunca más he vuelto a hablar con el señor de Hermosilla... Quisiera agregar que era una reunión privada y personal (...) pero hoy día, considerando la forma como la defensa se ha desempeñado, me parece por razones de prudencia preferible transmitirlo".

"Si hoy día me pregunto con el 'diario el lunes', sí, hoy día por supuesto que me arrepiento. Debería haber dicho a Andrés Chadwick que 'me basta con lo que me trasmites, muchas gracias'. El riesgo en ese momento era que la persona que me estaba transmitiendo la petición hubiera quedado con la idea de que todavía guardaba rencor y por eso no lo quería recibir", indicó.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

