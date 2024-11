Fiscalía Nacional denunciará a Juan Pablo Hermosilla ante Colegio de Abogados por "mentir" sobre reunión con su hermano

05 nov. 2024 - 18:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Nacional informó la tarde de este martes que presentará una denuncia ante el Colegio de Abogados de Chile en contra de Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de su hermano Luis Hermosilla, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por el Caso Audios.

De acuerdo al Ministerio Público, el profesional incurrió en "evidentes faltas a la ética" tras relevar el supuesto origen y contenido de la reunión que el fiscal nacional Ángel Valencia sostuvo con su representado y el exministro Andrés Chadwick.

En concreto, si bien Valencia reveló hace unas semanas que dicho encuentro había ocurrido para "limar asperezas", Juan Pablo Hermosilla desacreditó esa versión y aseguró que hablaron de temas judiciales, como aquellas causas que involucraban al fallecido expresidente Sebastián Piñera.

"No nos dejaremos amedrentar entre mentiras y amenazas"

"Lo señalado por Juan Pablo Hermosilla en un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en relación con el origen y contenido de la reunión sostenida entre el actual Fiscal Nacional, Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, es falso", comenzó señalando la Fiscalía Nacional en un comunicado.

"Entendemos que Juan Pablo Hermosilla tiene derecho a ejercer la defensa de su representado, actualmente en prisión preventiva por lavado de activos, cohecho y fraude al Fisco, pero su rol no puede estar basado en mentiras, acusaciones sin fundamento y en una estrategia alejada de todo proceso judicial", agregó.

En la misiva, se adelanta la presentación de una denuncia en contra de Hermosilla ante el Colegio de Abogados de Chile "por las evidentes faltas a la ética y comportamiento alejado del honor y dignidad propios de la profesión. Lo anterior, sin perjuicio de otras eventuales acciones legales que pudieran corresponder".

Asimismo, en el documento se reitera "el compromiso de seguir investigando este y todos los casos con la máxima rigurosidad y apego a las normas legales, y no nos dejaremos amedrentar ante mentiras y amenazas".

"Nunca he solicitado ni recibido antecedentes de esta naturaleza"

Por su parte, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, también en un comunicado, se refirió a la supuesta "reunión en que el Fiscal Nacional se habría comprometido ante Luis Hermosilla y el suscrito, para entregar información acerca de determinadas investigaciones penales vinculadas al fallecido expresidente de la República Sebastián Piñera".

Al respecto, aseguró que "nunca he solicitado ni recibido antecedentes de esa naturaleza, menos aún lo habría hecho utilizando canales informales", y añadió que al "Ministerio Público y los Tribunales de Justicia corresponderá establecer los hechos y, para ello, reitero una vez más, contará con mi total colaboración".

Diligencias en torno al expresidente Sebastián Piñera

En un recurso de protección presentado por la defensa del abogado, se indica que Valencia "tuvo contactos telefónicos y reuniones con Luis Hermosilla. Sin embargo, el 9 de septiembre de 2024, primero señaló no mantener ningún tipo de comunicaciones con mi representado, fuera de unas relativas a un doctorado".

"Luego, en una entrevista del 9 de octubre de 2024, recordó que se juntó en un café con él y con Andrés Chadwick, exministro del interior y cliente de Luis Hermosilla en diversas causas, incluso una que en ese momento se encontraba abierta", se agrega en el documento.

En el escrito se indica que, en esa misma ocasión, el fiscal nacional reconoció haber tenido una reunión con Hermosilla y Chadwick, "luego de que en principio y en público, negó todo tipo de interacciones profesionales o laborales con el imputado".

"La información dada por Ángel Valencia Vásquez en la entrevista indicada no es verídica, porque no se trató de 'limar asperezas' en su relación personal con mi representado, esos problemas no existían", aseguró Juan Pablo Hermosilla en el recurso de protección.

Según explicó, "la verdad es que esa reunión fue solicitada por el propio Fiscal Nacional y en ella les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera Echeñique sería informada primero a los asistentes del café, antes de que se hiciera pública".

De acuerdo al abogado, si bien Valencia no está a cargo de las decisiones concretas en la investigación del Caso Audios, "las versiones que ha dado sobre su vínculo con mi representado no son efectivas, por lo que afectan también su imparcialidad para supervisar su desarrollo y tomar decisiones como, por ejemplo, decidir sobre inhabilitar o no a la Fiscal Regional, Lorena Parra Parra".

