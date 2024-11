"Merecen ser compensados": Servel pide al Presidente Boric reconsiderar bono extra para vocales de mesa

05 nov. 2024 - 17:38 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, instó al Presidente Gabriel Boric a reconsiderar la entrega de un bono adicional a los vocales de mesa de la última elección municipal y regional, luego de que muchos de ellos permanecieran hasta la madrugada del día siguiente contando votos.

Se trata del pago extra de una UF (cerca de $38 mil pesos) propuesto por el mismo Servel para quienes cumplieron con su deber cívico y que, sin embargo, no tuvieron una buena experiencia, acusando jornadas extenuantes, sin la entrega de alimento, bebestibles ni transporte.

El llamado hecho por Tagle hacia el mandatario se dio después de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartara la posibilidad de una ayuda económica adicional, argumentando que "no tenemos espacio para seguir agregando recursos".

"Es una cifra relevante para la gente que hizo este sacrificio"

"Estamos plenamente conscientes de que los vocales, así como los delegados de la junta electoral y sus asistentes, son fundamentales para realizar una elección", señaló el representante del Servel durante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.

Los necesitamos, sin ellos no hay elecciones y sin elecciones no hay democracia. Los necesitamos de nuevo en las mesas para la segunda votación del 24 de noviembre", señaló en la reunión, a la que asistió para referirse a cifras de participación electoral y algunos problemas durante la última jornada.

"Yo quiero pedirle en esta ocasión al Presidente de la República que reconsidere el rechazo al bono extraordinario de una UF para contentar, en parte, lo que tuvieron que pasar los vocales de mesa en esta ocasión y también defendemos toda otra iniciativa legal que mejore sus condiciones", agregó Tagle.

De acuerdo a la autoridad del Servel, el pago extra que han planteado es porque "creemos que lo que pasó no lo vamos a cambiar, pero sí creo que merecen ser compensados por lo que pasó, y la mejor forma es económicamente".

"El vocal que va a recibir 0,66 UF por cada uno de los días ya pasados y que va a recibir 0,66 UF por la segunda vuelta, eso suma dos UF. Y con una UF adicional, creemos que es una cifra relevante para mucha gente que hizo este sacrificio", expuso.

"Servel no tiene facultades para otorgar alimentación, bebestible y transporte"

Tagle explicó que la demora en el proceso electoral se debió a "la existencia por primera vez en el país de cuatro elecciones juntas con una altísima participación".

Además, recalcó ante los legisladores que "el Servel no tiene facultades ni presupuesto para otorgar a los vocales alimentación, bebestible y transporte. El Servel no hace las leyes ni puede cambiar las leyes. Es un organismo autónomo que no tiene iniciativas legales; tiene que recurrir al Gobierno si quiere hacer cambios muchas veces".

