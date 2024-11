"Vives en mí aunque ya no estés": El emotivo mensaje de nieta de María Ercira a casi seis meses de su desaparición

07 nov. 2024 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

Han pasado casi seis meses desde que María Ercira Contreras, una adulta mayor de 86 años, desapareció sin dejar rastro alguno en el restaurante del fundo Las Tórtolas de Limache, región de Valparaíso, mientras celebraba un almuerzo por el Día de la Madre junto a toda su familia.

En un momento de aquella jornada del domingo 12 de mayo, la mujer se levantó para ir al baño, luego recorrió los estacionamientos del recinto y de ahí en más desapareció misteriosamente. Ahora, su nieta, Carla Hernández, decidió publicar en sus redes sociales un emotivo mensaje para su abuela.

"Vives en mí aunque ya no estés"

A través de su cuenta de Instagram, Carla escribió: "Me di cuenta que vives en mí, aunque ya no estés, porque no hay día que no te recuerde ni noche que no te sueñe".

"Estás en cada momento, no te veo, pero siento tu voz, tu risa que alegraba y llenaba cualquier espacio. ¿Dónde estás? Por favor, te pido alguna señal, queremos encontrarte y decirte hasta siempre", dice el mensaje acompañado por una foto entre la nieta y su abuela.

Cabe recordar que Carla ha hecho las labores de vocera familiar en el proceso de búsqueda de María Ercira, y constantemente ha publicado tiernos mensajes para su abuela.

¿Qué se sabe del caso de María Ercira?

Los avances hasta ahora en la búsqueda de María Ercira son escasos, pues en seis meses la Fiscalía no ha encontrado grandes pistas que den cuenta del paradero de la mujer.

El pasado 22 de octubre la Fiscalía local de Limache dispuso ampliar en 40 días el secreto de la investigación, por lo que recién podría haber noticias a fines de noviembre. Cabe recordar que en septiembre ya se habían fijado 40 días de plazo, por lo que no sería de extrañar que pueda volver a extenderse por el mismo periodo.

"Nos toca esperar 40 días más de absoluta incertidumbre, ya que la investigación está secreta desde el 12 de septiembre. ¿Cuál es la razón? Diligencias pendientes que aún no se ejecutan y requieren más tiempo. Obviamente, no estamos de acuerdo, ya que ni siquiera nos dejan tener acceso a lo más básico, como es el caso de un informe de drones", reclamó Carla en esa oportunidad.