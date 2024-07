"Me cobró 100 mil pesos": Nieta de mujer desaparecida en Limache hace 70 días revela que fue estafada por "médium"

21 jul. 2024 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras Mella, adulta mayor de 85 años, que desapareció hace 70 días desde un restaurante de Limache, región de Valparaíso, se refirió este domingo a personas que han intentado aprovecharse de la situación que viven como familia.

En ese sentido, aseguró que una supuesta vidente o "médium" la estafó con 100 mil pesos, prometiéndole que a cambio de esa suma de dinero le revelaría dónde se encontraba su abuela.

¿Qué dijo la nieta de María Ercira?

En conversación con Meganoticias Alerta, Carla Hernández fue consultada respecto a si ha existido gente que ha intentado aprovecharse de la difícil situación familiar que atraviesan para conseguir dinero, a lo que la joven respondió que lo han vivido "cada vez menos. En un comienzo lo vivimos".

"A mí me estafó una médium o vidente, que me cobró 100 mil pesos y me decía que me podía dar el lugar donde estaba mi abuela, finalmente no lo hizo", explicó.

Meganoticias

"Me dijo: 'yo tengo una maestra, que ella sí puede saber donde está tu abuela, pero tienes que pagarle 3 millones de pesos y con eso, con los 3 millones de pesos, tu abuela aparece antes de las 4 de la tarde'", relató.

Al respecto, Carla sostuvo que la mujer le insistía que "al otro día a las 4 de la tarde mi abuela iba a aparecer si yo le pagaba 3 millones de pesos, obviamente no se los pagué".

"Fue una estafa, se lo hice saber, que también me tenía que devolver el dinero que le había pagado, y bueno, quedó ahí. No hemos gastado más en videntes y esas cosas, si se ha acercado gente con buena voluntad que ha creído verla y también me ha mostrado fotos que yo de inmediato descarto", concluyó.

