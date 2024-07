"No es suficiente que alguien confiese": Abogado de familia de Daniela Olate tras detención de autor confeso del crimen

21 jul. 2024 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este domingo 21 de julio se concretó la detención de un hombre por ser el "autor confeso" del asesinato de la joven de 23 años, Daniela Olate, en la comuna de Florida, región del Biobío.

Es así que Cristian Echayz, abogado de la familia de Daniela, se refirió a lo que pasará en el ámbito judicial tras la detención del hombre, argumentando que aún faltan conocer elementos incriminatorios que serán develados durante su audiencia de control de detención la tarde de hoy.

¿Qué dijo el abogado de la familia de Daniela Olate?

El profesional comenzó señalando que "nosotros fuimos informados de las diversas técnicas de investigación que se desplegaron, principalmente porque la Fiscalía dispuso que se incorporará a la investigación un equipo también de Carabineros de Chile, a través de Labocar y OS9, y es así como ya en horas de la tarde de ayer se logra dar con las primeras noticias de un sujeto de interés por diversas diligencias que se habían realizado".

"Ya en horas de la noche se ubica un móvil, este mismo es periciado, y en horas de la madrugada se produce la detención de este sujeto que instantes después resultaría confesando el crimen de Daniela", agregó.

Posteriormente, explicó que "hay hartos antecedentes que lo vinculan con el homicidio de Daniela, hay elementos incriminatorios que van a ser develados hoy en la audiencia de control de detención".

Al ser consultado sobre qué espera de la audiencia, aclaró que "no me quiero anticipar ni referir a ella porque todavía no tengo clara la postura del Ministerio Público, si es que va a pedir un aumento de plazo y se va a tomar este máximo de 3 días que permite la ley, o bien, va a formalizar de inmediato".

"Por lo tanto, prefiero esperar porque es ese momento en que se van a revelar aquellos antecedentes, pero existen bastantes diligencias bien avanzadas que vincularían al sujeto más allá de la confesión", precisó.

Posteriormente, puso énfasis en clarificar que "yo lo he dicho, en el estándar probatorio que exige nuestro sistema procesal penal no es suficiente que alguien confiese un delito o un crimen para poder ser condenado por el mismo, se requieren más elementos de prueba, por lo tanto, Labocar sigue trabajando en el sitio del suceso, y diversas otras diligencias se están llevando a cabo a fin de reunir la mayor cantidad de antecedentes".

"Aprovecho de felicitar a Labocar de Carabineros de Chile, han hecho un trabajo extraordinario estos días, han trabajado de manera intensa, no han parado día y noche, y el resultado ha sido el que todos conocemos", concluyó.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

