Quería trabajar para ayudar a sus padres: Quién era la joven hallada sin vida tras abordar auto de un extraño en Florida

18 jul. 2024 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha causado en la región del Biobío el crimen de Daniela Olate Venegas, una joven de 23 años que se encontraba desaparecida desde la tarde del martes y que fue hallada sin vida un día después, en la comuna de Florida.

De acuerdo a lo denunciado por su familia, la mujer viajó de Concepción a Florida para dejarle medicamentos a su abuela materna. Sin embargo, mientras esperaba un microbús en el paradero de regreso a la ciudad capital, terminó abordando el vehículo de un desconocido.

El último mensaje enviado por la víctima fue a su hermana a través de WhatsApp. La joven le comentó que un hombre se había ofrecido a llevarla. Alcanzó a compartir su "ubicación actual" y minutos más tarde dejó de contestar.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) indicó que su cuerpo fue hallado en un sitio eriazo y que presentaba lesiones atribuibles a terceros, por lo que actualmente se trabaja en la identificación del presunto autor.

Redes sociales

"Era una niña muy alegre. Ella terminó sus estudios y su práctica"

Luis Antonio, padre de Daniela, llegó hasta el lugar en donde fue encontrada su hija, instancia en la que conversó con la prensa para pedir justicia y entregar detalles de cómo era ella.

"Mi hija no se merecía esta muerte, era una niña muy alegre. Ella terminó sus estudios, su práctica, feliz, contenta", expresó Luis visiblemente afectado.

"Estaba descansando para después retomar su trabajo. El fin de semana fuimos a comprar a la pulpería y ella me decía, 'papá, yo cuando llegue a trabajar vamos a comprar la pulpería'. 'Ya, hija', le decía yo", recordó.

"Tenía montones de sueños"

Según su padre, Daniela "tenía montones de sueños. Ella me decía, 'papá, cuando empiece a trabajar, voy a juntar platita, voy a comprarme un departamento para vivir. Voy a tener mi casita. Y después vamos a comprar un autito para salir con mi mamita, con usted'".

Cabe destacar que la joven había estudiado Técnico en Laboratorio Clínico y trabajaba en un mall los fines de semana.

En el lugar, Luis aprovechó de pedir justicia por su hija, "'porque hoy me tocó a mí, con mi esposa, pero mañana o pasado le puede tocar a otra familia, y eso no puede ser, no puede ocurrir, porque medio dolor que queda".

"Imagínense, una niña de 23 años, llena de alegría, de ideas… muy tranquila y sana. No iba a fiestas, íbamos a la iglesia cristiana, le servimos a Dios", finalizó.