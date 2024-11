"Hay gente que no hizo la pega": Anuncian sumario en Liceo 1 de Valparaíso por accidente que dejó parapléjica a alumna

06 nov. 2024 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

El director ejecutivo (s) del Servicio Local de Educación Pública (Slep) de Valparaíso, Pablo Mecklenburg, anunció que se está llevando a cabo un sumario en el Liceo 1 de Niñas María Franck de Mac Dougall, a raíz del grave accidente que dejó parapléjica a Mayra Verdejo, alumna de segundo medio del recinto educacional.

El 23 de septiembre, una gradería de madera instalada en el patio del colegio colapsó abruptamente, lo que hizo que Mayra y una compañera con la que estaba sentada cayeran desde cerca de dos metros de altura. Mayra sufrió una lesión en la médula espinal que le impide caminar, mientras que la otra estudiante se fracturó el tobillo.

¿Qué dijeron desde el Slep de Valparaíso por el grave accidente?

Según recoge este miércoles El Mercurio de Valparaíso, Mecklenburg confirmó que "hay un sumario respecto a eso. Tenemos identificadas negligencias funcionarias. No puedo dar más detalles porque hay un sumario en curso. Aquí hay gente de los equipos que no hizo la pega que tenía que hacer en el Liceo 1".

"Es una situación dramática. Nosotros hemos acompañado a la familia en todo momento, el primer día tomamos conocimiento del hecho y al día siguiente estábamos colaborando en una serie de apoyos (están gestionando una cama especial, silla de ruedas) que la niña requiere para poder estar en las mejores condiciones e irse para la casa", agregó la autoridad, considerando que la joven sigue hospitalizada.

En ese sentido, el representante del Slep Valparaíso sostuvo que la eventual negligencia por el estado de las graderías "lo va a determinar el fiscal del sumario que está en curso".

"Todos sabemos que en 30 años la infraestructura se va a deteriorar"

Respecto al estado del establecimiento, indicó que "pasaron 30 años sin que se hiciera ningún proyecto de inversión ni de mantención de las escuelas de Valparaíso. Todos sabemos que en 30 años la infraestructura se va a deteriorar".

"Desde ese punto de vista, las críticas son justas en el sentido de que lo que vemos es el resultado no de esta gestión, sino de 30 años de no gestión. También, a su vez, son injustas, porque no hacen la diferencia de lo no ocurrido con lo que ha pasado en estos últimos cuatro meses en que estoy de director ejecutivo", concluyó Mecklenburg.