"La mandé caminando y me la devuelven así": Madre se descarga contra colegio de Valparaíso por grave accidente de hija

26 sept. 2024 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

Una grave acusación realizó una madre en Valparaíso, luego de que su hija, una adolescente de 15 años, sufriera un grave accidente en su establecimiento educacional durante la jornada del lunes.

Todo esto cuando la afectada estaba sentada en las graderías de su liceo, el N°1 de Niñas, en la ciudad mencionada anteriormente, cuando la estructura cedió por completo, cuestión que generó la caída de la joven en desde una altura de dos metros y que hoy la tiene con riesgo de perder la movilidad, según consigna La Estrella de Valparaíso.

"Yo envié a mi hija sana y me la devolvieron así", declaró Pola, la madre de la menor de edad. "Este liceo y el SLEP (Servicios Locales de Educación Pública) son los responsables de lo que le ha pasado a mi hija, ellos tienen la culpa... destrozaron mi vida. A mi hija la mandé caminando y me la devuelven así, ¿por qué no cercaron las graderías?, ¿por qué no pusieron un cartel de peligro?, se cuestionó.

"Necesito que no nos dejen solas"

En esa línea, señaló que "ella sigue en el hospital porque le hicieron una operación de urgencia. Necesito que no nos dejen solas y que se haga justicia", añadiendo que el estado de salud de su hija es de carácter reservado.

El hecho ha generado incluso protestas por la comunidad del establecimiento educacional, provocando, incluso, manifestaciones. Respecto a eso, Yuri Torres, presidenta del Centro General de Padres, señaló que "ella (la estudiante) es parte de una familia vulnerable, viven en Playa Ancha, un departamento, en un cuarto piso, y Dios no quiera pasara lo que le dicen, que no va a volver a caminar, ¿quién va a pagar el cambio de casa?".

Por otro lado, Isidora Cid, presidenta del centro de Estudiantes, entregó detalles del accidente como tal. "A todos nos impactó porque las gradas en las que estaban eran las que mejor se veían... ellas estaban sentadas, dos compañeras y no tuvieron tiempo para reaccionar, porque son como dos metros de altura (...) una quedó lesionada y la otra en estado grave. El golpe fue muy fuerte".