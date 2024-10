Empresa de carne pide su reorganización judicial para evitar su quiebra: Las razones que lo llevaron a esta situación

21 oct. 2024 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un documento presentado en la justicia, la empresa Inversiones Jarpa Limitada, dedicada a la venta minorista de carne, presentó una solicitud de reorganización judicial con miras a evitar su quiebra y poder llegar a un acuerdo con sus acreedores.

De acuerdo a lo que se señala en el escrito, las operaciones de la compañía iniciaron a principios del año 2021 "para realizar la venta de carne minorista, con el valor de ser carne fresca de gran calidad, respecto de la cual se encargan de hacer el ciclo completo, esto es comprar el animal, faenarlo y luego venderlo al comercio minorista por medio de carnicerías ubicadas en lugares estratégicos".

De la misma forma, se aclara que esta actividad económica comenzó como una pyme con solo dos locales, uno de ellos ubicado en Concepción y el otro en Rancagua. Al ver condiciones favorables de cara a la expansión del negocio, se decidió abrir nuevos locales en las comunas de Ovalle, Calama, Antofagasta y Lo Barnechea, incluyendo un inversionista para la inyección de capital.

¿Qué razones llevaron a Inversiones Jarpa Limitada al complejo escenario económico?

Sobre las razones que llevaron a la empresa a sus incumplimientos financieros, en el documento judicial se apunta a que "todo este crecimiento no lo soportó la parte orgánica de la empresa, que no se reformuló, ni creció como estaba creciendo el negocio propiamente tal, lo que lo llevó a ser ineficiente en su gestión de compra, procesos, personal y administración, hasta que empezaron a incumplir con obligaciones por no tener una estructura de costos ordenada".

"El crecimiento no tuvo una política asociada si no era más bien aleatorio, lo que no ayudaba a ver la efectiva viabilidad de las unidades de negocio que iban abriendo", se añadió en el texto.

"La administración empezó a pagar sin un plan asociado, también para reducir costos cerraron el local de la comuna de Lo Barnechea y Antofagasta, ya que no tuvieron las ventas esperadas", se continuó.

Finalmente, se expuso que "sin embargo, para los momentos de dificultad que estaban viviendo, tampoco tenían un plan de cierre ordenado o de pago de obligaciones críticas, lo que no les permitía visibilizar ni capitalizar los ahorros que estaban generando. Además, por las morosidades que no lograban solucionar estaban siendo objeto de variadas demandas de cobro".