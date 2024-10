"Mi cabo, no busque más, yo fui": Detienen a hombre que confesó haber apuñalado y dejar en riesgo vital a su hermano

21 oct. 2024 - 10:17 hrs.

¿Qué pasó?

Fue a eso de las tres de la madrugada del sábado cuando personal de Carabineros llegó hasta la subida Huallipén, en San Antonio, tras recibir un llamado al 133, dando cuenta de un grave altercado en la vía pública. Funcionarios de la Sección de la Investigación Policial, por instrucción del Ministerio Público, revisaron las cámaras de seguridad de un domicilio en las intersecciones donde un hombre fue apuñalado.

Todo esto, terminó con la detención de un individuo, el presunto responsable del ataque, que habría sido ni más ni menos que el hermano del afectado.

¿Qué dijo Carabineros por el hecho?

De acuerdo a lo que consigna El Líder de San Antonio, el capitán de carabineros Gian Franco Dall'orso, subcomisario de los Servicios Policiales de San Antonio, confirmó que "el lesionado fue trasladado rápidamente a Servicios de Atención Médica de Urgencia hasta el hospital Claudio Vicuña, lugar en el que fue internado con riesgo vital", debido a la gravedad de sus heridas, siendo intervenido quirúrgicamente.

A pesar de que el propio acusado confesó haber sido el autor del ataque, diciendo "mi cabo, no busque más, yo fui", cuando los policías llegaron al domicilio del apuñalado y empezaron a revisar las cámaras de seguridad de un vecino del sector, el padre de ambos mantiene distancia de esta versión.

Según lo que relató el hombre al medio anteriormente citado, "mi hijo tiene problemas con el alcohol, pero nunca ha tenido altercados serios con su hermano. Él se entregó, dijo que fue él, pero no sé qué le pasó por la cabeza. Estoy seguro de que no fue así porque Willy (el herido) ya le habían pegado antes, de hecho, le encontraron otras lesiones que no tienen nada que ver con la puñalada, yo creo que él llegó herido de afuera", dijo.

"Al Willy le han pegado antes, dos veces. Incluso, tengo fotos de cuando llegó a la casa con la cara destrozada", cerró.