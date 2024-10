"Ella estaba privada de voluntad": Abogado de la denunciante de Manuel Monsalve revela hechos inéditos del caso

21 oct. 2024 - 10:59 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que se revelara la denuncia en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por el delito de violación contra una funcionaria del Ejectivo, el equipo de Mega Investiga reveló detalles inéditos del caso que remeció a La Moneda.

El abogado de la víctima, Roberto Ávila, histórico socialista vinculado a causas de Derechos Humanos y compañero de militancia del propio Monsalve, entregó nuevos antecedentes del caso y reveló detalles desconocidos.

"Ella no bebe y quien induce esa ingesta de alcohol desmesurada es el señor Monsalve"

La denuncia da cuenta de que los hechos ocurrieron el domingo 22 de septiembre, cuando el exsubsecretario llamó a la mujer por teléfono para invitarla a cenar al restaurante Ají Seco, ubicado en Enrique Mac Iver 366. En el lugar no hay registros de cámaras de seguridad, pues la administración ya las había borrado cuando la PDI las pidió.

"Cuando alguien tan importante llama a una funcionaria cuya estabilidad laboral depende de ese jefe, esa invitación es casi una orden. Hay una subordinación jerárquica, no es algo que ella pudiera decir que no", explicó el abogado Ávila.

Monsalve, quien no estaba con sus escoltas ni en su vehículo institucional, se sentó junto a la funcionaria de su repartición en el segundo piso del local, en donde hablaron de temas laborales y políticos. El exsubsecretario le habría dicho que ella era una motivación para él, e incluso le ofreció pagarle un curso de inglés, lo que ella rechazó.

Entre ambos tomaron dos pisco sour catedral cada uno y un quinto lo compartieron, algo que para el abogado de la víctima no es un simple detalle: "Ella no bebe, y quien induce esa ingesta de alcohol desmesurada es el señor Monsalve, con los propósitos que después quedaron de manifiesto".

Se fueron en taxi al hotel

Al terminar la cena, Monsalve y su asesora se trasladaron en un taxi rumbo Hotel Panamericano de calle Teatinos, lugar donde el subsecretario se alojaba cuando se quedaba en Santiago.

Una de las versiones sostiene que la joven de 32 años fue forzada a subirse al vehículo, pues la denunciante acusa que no recuerda cómo llegó ni lo que pasó en la habitación. Al día siguiente despertó y vio al subsecretario desnudo, mientras que ella estaba con una herida en su brazo y en su frente. La mujer se fue y le contó lo sucedido a un par de compañeros de trabajo ese mismo día.

"Ella estaba inconsciente, su último recuerdo es en el restaurante y después cuando despierta al otro día en el hotel", aseguró el abogado. Más allá de si fue drogada o no, el profesional explicó que "lo relevante jurídicamente es que ella estaba privada de voluntad, no tenía ninguna consciencia de lo que estaba ocurriendo... eso es violación".

Desde la defensa de Monsalve, aseguran que él también habría sido drogado y que no recuerda los hechos. Al respecto, Ávila argumentó que "eso no se comparece con la realidad, es una coartada de escasa densidad, no lo exime de responsabilidad penal. Si ingiere voluntariamente alcohol y comete delito, es responsable igualmente".

El abogado Roberto Ávila

Padre de la víctima conocía con anterioridad a Monsalve

La víctima proviene de una familia humilde de la región de Biobío, donde pudo estudiar Ingeniería Comercial y luego llegó a trabajar a una repartición del Gobierno. Posteriormente, en enero de 2024, fue trasladada al equipo de asesores de Monsalve.

El equipo de Mega Investiga conversó con la familia de la denunciante y confirmó que su padre conocía a Monsalve con anterioridad. Incluso, es un reconocido dirigente socialista que participó en la campaña para diputado de Monsalve, quien fue parlamentario por cuatro períodos consecutivos.

Abogado acusa acoso previo de Monsalve contra la víctima

El abogado de la denunciante aseguró que las situaciones de abuso habrían comenzado casi tres semanas antes de la noche en el hotel. "Esto empieza en septiembre, hay acosos previos que derivan en estos tristes hechos", aseveró.

La denuncia consigna que Monsalve invitó a la mujer a un mall de la capital, en donde pese a que hablaron de trabajo, el encuentro terminó con el subsecretario dándole un beso en la boca no consentido. "Son acosos de índole sentimental, sexual", detalló el abogado.

No obstante, entre Monsalve y la víctima no había ningún tipo de relación sentimental, aseguró su abogado, aunque "incluso si existiera, no es un eximente ni una atenuante para el hecho". En la actualidad la denunciante está con licencia médica y con ayuda psicológica.

"Ella vivía una vida normal, exitosa profesionalmente (...) iba en una carrera en ascenso. Todo esto se destruyó, es uno de los delitos más graves que una mujer puede ser víctima, esto marca para toda la vida. ¿Qué esperamos? Que lo acusen y que lo condenen", cerró su abogado.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

