Bukele reacciona a violento robo que sufrió adulta mayor: "Increíble lo que sucede en Chile, ¿por qué lo destruyen así?"

11 oct. 2024 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refirió en redes sociales al violento asalto que sufrió una adulta mayor la tarde del jueves en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en su casa y la intimidó para sustraerle especies de valor.

"¿Por qué lo destruyen así?"

"Increíble lo que sucede en Chile, el país que todos los latinoamericanos mirábamos como ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo destruyen así?", comentó el mandatario del país centroamericano en su cuenta de X.

Sus palabras estaban acompañadas de una entrevista de Canal 13 a Gloria De Vicenzi, la mujer de 70 años que fue víctima de la agresión, en donde relataba parte de lo que le sucedió, además de manifestar su dura opinión sobre la criminalidad en Chile.

"Lo único que hay que hacer en este país, que llegue Bukele por dos meses, dos meses no más, y le aseguro que Chile vuelve a ser el Chile que teníamos, porque ahora no es Chile", señaló la adulta mayor en esa oportunidad.

"Fue un estampido espantoso"

En entrevista con Meganoticias, la mujer relató que se encontraba sentada en el comedor cuando sintió "como una galleta, de esas que cortan fierro, en la puerta. Pero yo pensé que era un vecino que estaba trabajando".

"Reventaron los cilindros de la puerta de la calle. Fue un estampido espantoso, no sé cómo lo hicieron. Y empezaron a patear la puerta de adentro, que estaba con cuatro chapas", contó, asegurando que "partieron la puerta".

"Yo me estaba asomando por el ojo mágico a mirar qué sucedía afuera y me cae la puerta en la frente y me tomó el ojo", agregó.

Gloria recordó que ingresaron cuatro delincuentes encapuchados a su vivienda, tres de los cuales subieron al segundo piso y uno se quedó con ella. Según su relato, los asaltantes lograron llevarse joyas que encontraron en las habitaciones superiores.

"Mátame de un viaje"

"Yo me acordé de que había visto en un reportaje que a estos sujetos, que son cabros de 16 o 18 años, cuando más, en vez de hacerles la cruz o atacarlos, había que apapacharlos. Y el cabro era un cabrito alto, pero tan flaquito (...) y yo me acerco a él y lo abrazo de la cintura bien apretado. Le digo lo que se me ocurrió: 'Eres igual a mi hijo, pero, por favor, ¿qué me vas a hacer?'", contó.

"Venía con un destornillador enorme en la mano", recordó. En ese momento exclamó: "'Si me vas a hacer algo, lo único que te pido, mátame de un viaje, no me vayas a dejar telele'. 'Telele' para mí es a medio filo, para que me entiendan".

"Entonces, me dice, 'no, mamita, si no te voy a hacer nada'. Pescó el destornillador y lo dejó ahí a los pies de la foto de mi nieto fallecido", indicó la víctima.

Minutos después, los delincuentes escaparon con las especies sustraídas, incluida una tele. En su huida, golpearon con un elemento contundente a un vecino que intentó ayudar a la víctima, generándole una herida en la cabeza.

Todo sobre Nayib Bukele