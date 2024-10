"Si me vas a hacer algo, mátame de un viaje": El relato de adulta mayor que abrazó a delincuente que entró a su casa

11 oct. 2024 - 14:49 hrs.

¿Qué pasó?

Gloria De Vicenzi, adulta mayor de 70 años que abrazó a uno de los delincuentes que ingresaron a su casa a robar, entregó detalles del asalto en modalidad de "turbazo" que sufrió a manos de un grupo de sujetos que rompieron la puerta de entrada de su vivienda, ubicada en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

El hecho delinctual ocurrió en horas de la tarde del pasado jueves y, hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

El relato de adulta mayor que sufrió asalto en su casa

En entrevista con Meganoticias, la mujer relató que se encontraba sentada en el comedor cuando sintió "como una galleta, de esas que cortan fierro, en la puerta. Pero yo pensé que era un vecino que estaba trabajando".

"En eso fue un estallido, reventaron los cilindros propiamente de la puerta de la calle. Fue un estampido espantoso, no sé cómo lo hicieron. Y empezaron a patear desde afuera, tomaban impulso y pateaban la puerta de adentro, que estaba con cuatro chapas: una chapa de seguridad, la segunda y dos pestillos grandes más", señaló, asegurando que "partieron la puerta".

"Yo me estaba asomando por el ojo mágico, a mirar qué sucedía afuera y me cae la puerta en la frente y me tomó el ojo", agregó.

"Si me vas a hacer algo, mátame de un viaje"

Gloria recordó que ingresaron cuatro delincuentes a su vivienda: "Cabros jóvenes, todos de oscuro, con jockeys, tapados con la capucha de los polerones". Según su testimonio, tres subieron al segundo piso y uno se quedó con ella. "Me dice 'queremos la plata'. '¿Pero qué plata te voy a dar, hijo?', le dije yo. 'Yo me pago a final de mes, no tengo plata'".

Tras la conversación, el delincuente le exigió que le entregara joyas, pero ella le reiteró que no tenía en el primer piso. "Las joyas que había se la llevaron los de arriba y que cosas de plata... Entre ellas desapareció un anillo de valor sentimental".

"Yo me acordé que había visto en un reportaje que a estos sujetos, que son cabros de 16 o 18 años, cuando más, en vez de hacerles la cruz o atacarlos, había que apapacharlos. Y el cabro era un cabrito alto, pero tan flaquito (...) y yo me acerco a él y lo abrazo de la cintura bien apretado. Le digo lo que se me ocurrió: 'Eres igual a mi hijo, pero, por favor, ¿qué me vas a hacer?'", contó.

"Venía con un destornillador enorme en la mano", recordó. En ese momento exclamó: "'Si me vas a hacer algo, lo único que te pido, mátame de un viaje, no me vayas a dejar telele'. 'Telele' para mí es a medio filo, para que me entiendan".

"Entonces, me dice, 'no, mamita, si no te voy a hacer nada'. Pescó el destornillador y lo dejó ahí a los pies de la foto de mi nieto fallecido", indicó la víctima.

"No te lo lleves, que están las fotos de mi nieto fallecido"

La mujer señaló que el delincuente comenzó a patear un mueble y logró abrir una puerta. "De ahí sacó un cuchillo. Con el cuchillo trataba de abrir arriba las puertecitas chicas que tiene el mueble, y yo le decía 'no, mira, si no hay nada'". "Ya ahí no me habló más", sostuvo.

"En eso yo me separo un poquito de él y veo que mi celular, que lo estoy pagando, estaba encima de la mesa y traté de acercarme y tirarle algo encima para que no lo viera. Pero el cabro vio la maniobra mía y se paró hacia atrás y miró la mesa y ve el celular. Le dije, 'no te lo lleves, que están las fotos de mi nieto fallecido, es lo único que te pido'... Y me dice, 'esto me lo llevo yo'".

Gloria contó que posteriormente vio la puerta abierta y comenzó a salir disimuladamente. "Pego la carrera hacia el lado de mi vecino, y ahí me colgué del timbre. 'Don Sergio, están asaltando, salga', gritaba como loca yo... Y sale don Sergio con un palo muy largo que tiene él y se acerca y le pegó un palo al que estaba en el auto esperando a los otros cuatro que estaban conmigo".

"En eso van saliendo los otros... Sale la señora Silvita, la señora de don Sergio, y dice, '¡Sergio, cuidado!', cuando uno (de los delincuentes) pesca un elefante que tengo (...) y se lo deja caer en la cabeza a don Sergio", relató. Producto de esta agresión, a su vecino le pusieron 16 puntos.