Mujer de 70 años que sufrió asalto en su casa: "Le dije 'por favor no me hagan nada' y lo abracé y el cabro me abrazó"

11 oct. 2024 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado jueves, una adulta mayor de 70 años fue víctima de un violento turbazo cuando se encontraba en su casa en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, donde un grupo de cuatro delincuentes ingresaron para robar especies de valor como un televisor, dinero y joyas.

La víctima resultó herida producto del forcejeo que tuvo con los sujetos. Sin embargo, relató un particular hecho que vivió con uno de ellos, al cual abrazó.

¿Qué dijo la adulta mayor que fue víctima del turbazo en Independencia?

La mujer afectada, Gloria De Vicenzi, quien vive sola, contó que "estaba sentada en la mesa del comedor, cuando empiezo a sentir que alguien estaba cortando al con una galletera. Entonces dije 'mis vecinos están trabajando con galleta'".

"De repente sentí un golpe fuerte y voy a mirar por el ojo mágico... Voy llegando al ojo mágico y empiezan las patadas en la puerta", agregó.

La adulta mayor detalló que los delincuentes "eran cuatro y tres entraron directo al segundo piso. Los tres que entraron arriba no hablaron nada. El cuarto quedó conmigo abajo".

"Lo abracé"

Gloria contó que cuando estaba sola con el delincuente "me acordé que yo había leído por ahí que les falta amor a estos cabros, porque eran cabritos. Entonces le dije 'mijito lindo, por favor no me hagan nada' y lo abrazo. Lo abracé y el cabro me abrazó. Lo abracé como que le estuviera dando el abrazo de año nuevo".

"Le dije: 'mira hijo, si me vas a hacer algo mátame altiro, por favor mátame altiro. No me vas a dejar patuleca, porque sola qué hago patuleca aquí'. Y pescó un destornillador que traía y lo pone sobre un pañito donde tengo la foto de mi nieto que falleció y me dice 'mamita, si yo no le voy a hacer nada'. Y yo seguía abrazándolo", añadió.

La mujer recordó que "mientras yo lo abrazaba, él trataba de abrir los cajones de un mueble".