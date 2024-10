"Es como si mi hija no existiera": Madre da a luz en mall y acusa que no puede inscribir a la bebé en el Registro Civil

11 oct. 2024 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

Tania Muñoz, quien reside en La Serena, región de Coquimbo, vive un verdadero calvario al no poder inscribir en el Registro Civil a su hija Leah, a quien dio a luz en el baño del patio de comidas de un mall de La Calera, región de Valparaíso, el pasado 4 de octubre. Frente a esto, la recién nacida no cuenta con RUT ni previsión social para ser atendida en un centro de salud.

La madre acusa que todo este trámite ha sido engorroso y todo por la simple razón de no contar con un comprobante de parto que se lo debieron entregar cuando recibió el alta en el hospital.

"Es como si mi hija no existiera"

"Es superengorroso todo el trámite, porque me piden llevar dos testigos, que digan que nació en la vía pública, que dejen una declaración escrita de cómo fue el parto, dejar las huellas mías, de la niña y del papá, después todo eso hay que mandarlo a Santiago y cuando responda y lo envíe para Quillota, recién ahí se inicia un trámite judicial", señaló Tania a La Estrella de Quillota.

El drama para la mamá de Leah es que, según le comentaron desde el Registro Civil, el trámite podría demorar desde 30 días hasta dos meses. "Es como si mi hija no existiera", declaró Muñoz, quien además se refirió al drama que vive el padre de la niña, quien viajó desde La Serena por cinco días para ver a su hija, pero que tras no contar con un papel que acredite el nacimiento, podría perder su empleo.

A pesar de ello, otro de los problemas que aquejan a Tania es la comuna dónde nació Leah. Tania se realiza sus controles en La Serena y ahora se está atendiendo en Hijuelas. Sin embargo, como su hija nació en La Calera, su registro pertenecerá a Quillota. "Tiene que quedar inscrita en Quillota, porque como nació en la vía pública, queda registrada por el hospital que me recibió, en este caso, el Hospital Biprovincial", mencionó.

No sabía que estaba en trabajo de parto

Tania contaba con 38 semanas de embarazo cuando visitó el patio de comidas del mall. Como iba a ser madre primeriza, no sabía que estaba en trabajo de parto, por lo que sintió que tenía que ir al baño y cuando llegó, se dio cuenta de que su hija iba a nacer. "La matrona me había dicho que me programarían una cesárea, por eso recién me lo dirían esta semana y nació", precisó.

Por último, la madre fue asistida por un equipo del VIR (Vehículo de Intervención Rápida), donde la Técnico Paramédico la asistió, profesional que se apoyaba a través de una llamada con una matrona, y una vez que nació la bebé, Tania fue trasladada al recinto de salud.