Chats dejan al descubierto el pago de coimas al alcalde de Coronel (PS) y el CDE se querella por cohecho

17 sept. 2024 - 12:49 hrs.

“Esto ha sido desgastante, ha sido una tortura, han tratado de todas formas de eliminar nuestra candidatura”. Con esas palabras reaccionó el pasado 26 de julio, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro (PS), ante el anuncio de formalización en su contra por el delito de cohecho en el marco del denominado Caso Puerto Coronel.

Sin embargo, lo que el alcalde calificó como un ataque político, está cada vez más lejos de serlo. Este lunes, el Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra del alcalde Chamorro y otros cuatro imputados, por delitos de cohecho y soborno. En la acción judicial, se revelan una serie de chats contenidos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía del Biobío, que dan cuenta de los diálogos entre Chamorro y el expresidente de la compañía portuaria, Eduardo Hartwig, con quien habría pactado pagos mensuales de hasta $4 millones.

El sistema para generar las “coimas” era complejo, y en este participaban el exgerente de Finanzas de Puerto Coronel, Daniel Chamorro Matamala; y uno de los principales proveedores de la compañía, Víctor Olivares Matamala.

Todo comenzó cuando en 2021, Hartwig instruyó al gerente de finanzas hacer pagos mensuales al alcalde Chamorro, y al concejal de la misma comuna, Eduardo Araya (PS). Para generar los dineros ilícitos, el gerente de finanzas solicitaba a Víctor Olivares, emitir facturas a través de la empresa Transolv Ltda, firma que era propiedad de Olivares.

Las facturas ideológicamente falsas, se emitían por servicios que iban desde el arriendo de maquinaria hasta mejoramientos de caminos. Según los datos de la investigación, Puerto Coronel habría transferido cerca de $320 millones a la cuenta de Víctor Olivares.

Luego de que se generaba esta liquidez, se abría la segunda etapa del proceso: los pagos mensuales al alcalde Chamorro.

Olivares: "Para efectuar estos pagos, me coordinaba con el Alcalde mediante WhatsApp"

En esta etapa, el trabajo estaba principalmente en manos de Olivares. Era el empresario quien giraba el dinero en caja, para luego coordinar los encuentros con el jefe comunal. Fue el propio Olivares quien reveló ante la Fiscalía este sistema.

“Respecto del alcalde, también me fue solicitado por Eduardo Hartwig que le hiciera llegar pagos (...) argumentando que se trataba de una ayuda social mensual que se entregaría en forma de dinero en efectivo directamente al alcalde, a lo que yo accedí, al igual que en el caso del Concejal”, señaló Olivares en su declaración ante la Fiscalía el pasado 26 de abril.

Las huellas de esos encuentros, quedan al descubierto en una serie de mensajes de Whatsapp que intercambiaba Chamorro con su secretaria Francisca Donoso, en los cuales la funcionaria le informaba que Olivares lo esperaba para distintas reuniones.

Prueba de ello es el intercambio del 17 de noviembre de 2022:

Francisca Donoso: Jefe, lo espera Víctor Olivares, usted lo citó??

Boris Chamorro: Sip, dele un café. Bajo en 20.

El 16 de enero de 2023, se repite el diálogo:

Boris Chamorro: Francisca. Viene Víctor Olivares Hoy a las 16/30

Francisca Donoso: Ok.

Lo mismo ocurre el 4 de julio del 2023:

Francisca Donoso: Alcalde, lo espera Víctor Olivares

Boris Chamorro: Salgo en 10

Francisca Donoso: Ok.

Los encuentros entre Olivares y Chamorro eran para ejecutar los acuerdos alcanzados con el expresidente de la compañía, Eduardo Hartwig. Algunas luces de esos acuerdos, también se develan en los chats de la indagatoria, donde hay intercambios de mensajes entre Hartwig y Chamorro, entre ellos, el del 26 de agosto de 2021:

Boris Chamorro: Buenas tardes! Estimado Eduardo con quién operativizar los acuerdos

conversados?

Eduardo Hartwig: Lo veo de inmediato y aviso, Estimado alcalde y amigo.

Boris Chamorro: Gracias. Un abrazo querido amigo.

Fue el propio Hartwig quien el pasado 13 de enero, reconoció ante la Fiscalía el pago de coimas al alcalde “En esas conversaciones comentamos las complicaciones a nivel comuna. Él me planteó que habría toda una burocracia para satisfacer las necesidades de la gente. Él me planteó acaso podíamos ayudar en algo. Yo le dije que íbamos a ver y le consulté cuánto necesitaba. Él me dice que tres millones de pesos le alcanzaba”, señaló en su declaración el empresario.

El complejo esquema de sobornos llegó a su fin luego de que la nueva administración del Puerto Coronel, encabezada por el actual gerente, Patricio Román, conociera el esquema defraudatorio instalado por el expresidente de la compañía, y decidiera entregar los antecedentes al Ministerio Público.

Si bien tanto Hartiwg como Olivares han reconocido las coimas al alcalde, el edil socialista ha optado por negar todas las acusaciones, señalando que se trata de “un ataque político en medio de su campaña a la reelección”

Las contradicciones del alcalde

-¿Cuál es la relación que tiene usted con Eduardo Hartwig, ex presidente de la compañía Puerto Coronel?

-Ninguna. Lo conocí el 2020 para el terremoto, principalmente por ayudas que estaban entregando a Loa, San Pedro, Coronel.

-¿No habría relación de amistad o cercana?

-No.

De esa forma, el pasado 28 julio -en el marco del programa Hasta Cuando de Mega Investiga-, el alcalde Chamorro descartaba mantener algún tipo de relación con el entonces presidente de la compañía portuaria. Sin embargo, las pruebas incluidas en la querella que presentó el CDE dicen lo contrario.

Conversaciones de WhatsApp entre Chamorro y Hartwig -que fueron resultado de las pericias tras la incautación del celular del jefe comunal- evidencian una relación cercana entre ambos, en las que no sólo se trataban de amigos, sino también coordinaban encuentros.

Uno de los intercambios, de fecha 19 de abril de 2022, así lo demuestra:

Boris Chamorro: Buena tardes Don Eduardo, necesito saber con quien podemos revisar algunas cosas que están pendientes, por favor. Un abrazo quedo atento!

Eduardo Hartwig: Yo mañana estaré en el puerto, si tú quieres y puedes, te paso a ver. Avísame y si se puede la hora. Un abrazo.

Boris Chamorro: Voy yo mejor. Encantado

Pero no sólo los chats sirvieron de evidencia para confirmar una cercanía. El 13 de enero de este año, Hartwig declaró ante el Ministerio Público en el marco de la investigación. En su testimonio, el entonces presidente de Puerto Coronel aseguró conocer a Chamorro en 2016, cuatro años antes de lo confirmado por el jefe comunal.

“De la situación del alcalde Boris Chamorro, lo conocí hacia el año 2016 (...)”, dijo Hartwig, quien fue homenajeado como vecino destacado el año pasado por el propio alcalde Chamorro y también habría sido el nexo entre el jefe comunal y Olivares.

Durante la entrevista con Mega Investiga, Chamorro aseguró que fue Hartwig quien le presentó a Víctor Olivares.

“Eduardo Hartwig me lo presenta y me señala que las coordinaciones con el puerto para la comunidad (...) lo tenía que canalizar con Víctor Olivares”, afirmó el jefe comunal. Seguidamente, reconoció haberse reunido con él entre tres o cuatro veces, pero aseguró que los encuentros no habían quedado registrados porque no fueron coordinados previamente.

“Al señor Víctor Olivares yo me lo encontraba en los pasillos del municipio, por lo tanto no podía registrar esas conversaciones o reuniones sostenidas con él cuando me lo encontraba afuera del municipio o en un pasillo”, señaló Chamorro.

Sin embargo, su declaración dista de lo revelado por los chats entre el jefe comunal y su secretaria, contenidos en un informe policial de la Brigada de Delitos Económicos de Concepción, que dan cuenta de varios acercamientos entre Chamorro y Olivares, ocurridos en dependencias de la Municipalidad de Coronel y organizados previamente.

El 4 de octubre de 2023, por ejemplo, el alcalde Chamorro recibió este mensaje de su secretaria:

Francisca Donoso: Alcalde, usted citó a Víctor Olivares. Está acá esperando ??

Boris Chamorro: Llego en 10. Dele un café!!

Un mes después, el 9 de noviembre de 2023, se registró otro encuentro:

Francisca Donoso: Alcalde, lo espera Víctor Olivares.

Estos intercambios de Whatsapp -junto con la querella del CDE- complican al alcalde Chamorro, quien desde el inicio de la investigación ha descartado haber recibido coimas, e incluso ha calificado el caso como una ofensiva en su contra.

“Esta es una acción premeditada que busca involucrarme a mí en hechos que no corresponden, y que no tiene ninguna prueba concreta que acredite que yo recibía pagos por parte del Puerto Coronel”, dijo ante Mega Investiga.

La audiencia de formalización en contra del alcalde Chamorro y otros seis imputados, por delitos consumados de cohecho, soborno y administración desleal, quedó fijada para el próximo 7 de octubre, a sólo unos días de la elección municipal.

