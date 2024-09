Los últimos chats de Daniel Sauer antes de irse preso: El tarot como oráculo, venganza y nuevos negocios fuera de Chile

12 sept. 2024 - 11:01 hrs.

El lunes 8 de abril, la PDI detuvo a seis involucrados en el denominado Caso Factop. Estaban entre ellos los hermanos Sauer, Ariel y Daniel, además de su padre Alberto. Ese día, cayó también quien fuera el amigo de vida de la familia y socio en los negocios, Rodrigo Topelberg.

A los dos días, luego de una extensa formalización, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Ariel y Daniel. Desde entonces permanecen en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La semana anterior a ser detenidos, los hermanos Sauer no estaban enfocados en el proceso penal que podían enfrentar. Todas las energías en ese momento estaban puestas en la junta de acreedores de Factop, donde se votó la propuesta de la empresa para la reorganización judicial.

Conversaciones inéditas entre Daniel Sauer (D.S) y su hermana Cindy (C.S), a las que tuvo acceso Mega Investiga, no sólo revelan una afición por el tarotismo, sino también un plan para cuando “esto termine” y una profunda rabia hacia Rodrigo Topelberg, a quien en varias ocasiones tratan de “rata”.

2 de abril: “Me voy a Paraguay a hacer un edificio”

Abril iniciaba con esperanzas para la familia Sauer. Se había destrabado la venta del porcentaje de Grupo Patio al bloque Elberg-Luksic, que se mantenía pausada por una medida precautoria de Rodrigo Topelberg (a quien llaman “la rata”), y por tanto iban a recibir una importante cantidad de dinero.

C.S: Y la rata los sigue demandado

D.S: Sip

D.S: Pero ya se vendió patio lo cual es bueno para el jueves la reorganización

C.S: (Responde a “Pero ya se vendió patio lo cual es bueno para el jueves la reorganización”) Excelente

C.S: No caché en el reportaje a q acuerdo llegó Álvaro con la rata inmunda

D.S: Olvídate no saben nada

D.S: Pura mentira

D.S: El 75% siempre es falso

Como se percibe, Daniel Sauer estaba enfocado en la propuesta que presentarían a los acreedores de Factop el jueves. Su hermana, aficionada del tarotismo, le comenta “pm tiraré cartas”, para ver qué les depara el destino para ese día.

En medio de la conversación, Daniel le comenta de un negocio exitoso, que le permitió obtener importantes ganancias. “Te acuerdas el deal del fondo de patio que te conté en la cascada ? Los 40 millones se transformaron en 152 millones !! Era un deal redondo”, le dice a su hermana.

Ese mensaje permitió que los hermanos hablaran de cómo Daniel podía empezar a armar un “colchón” financiero con ese dinero, a lo que el dueño de Factop le contó a su hermana sus planes a futuro con “Álvaro”, quien presumiblemente sería Álvaro Jalaff.

D.S: Me voy a Paraguay hacer un edificio !!

C.S: Yo tb quiero ir a Paraguay a hacer algo

C.S: Con quien te vas a Paraguay

D.S: Álvaro

D.S: Vamos hacer edificio

C.S: Si por el momento quiere meter la plata me avisas y te la meto ahí.

D.S: Álvaro está armando el mono si es profesional te muestro

Más adelante ese día, los hermanos retomaron el tema de la venta de Patio, por lo que Cindy Sauer le preguntó a Daniel “Oye le pagaron algo a la rata o nada?”, refiriéndose a Rodrigo Topelberg.

D.S: (Responde a “Oye le pagaron algo a la rata o nada?”) Le pagaron

C.S: Broma

C.S: Cuánto le pagaron

D.S: Harta Plata no se el monto pero buenas Lucas

C.S: Todavía se fue con plata! Eso no es justo

D.S: Jiji

C.S: (Responde a “Harta Plata no se el monto pero buenas Lucas”) A Rodrigo Topelberg

D.S: Así es la vida

D.S: (Responde a “A Rodrigo Topelberg”) A la familia

Por la compra de los derechos litigiosos, la sociedad de la familia Topelberg (Tanuka) recibió un montó cercano a los 3.900 millones. Mientras que Rodrigo recibió personalmente otros 100 millones.

El exsocio, y mejor amigo de la infancia de Daniel Sauer, es un tema recurrente en la conversación. Como también lo son el tarot y las predicciones del futuro. En algunos pasajes del chat, las temáticas se mezclan.

CS: Sabes algo me acordé recién q yo siempre veía traición de alguien como de tu edad en las cartas

CS: Y te dije varias veces q cuidado con Álvaro

CS: Pero no era Álvaro era Rodrigo al q yo veía q traicionaba por la espalda

D.S: (Responde a “Pero no era Álvaro era Rodrigo al q yo veía q traicionaba por la espalda”) Hdp

C.S: Siempre yo te veía la traición por la espalda q te dolía

C.S: Te acuerdas

Pasadas las cinco de la tarde, Cindy Sauer cumplió su promesa y empezó a hacer las preguntas al tarot, principalmente enfocadas en cómo saldría el jueves de esa semana la junta de acreedores de Factop, en el contexto de la reorganización judicial (rj).

C.S: (adjunta fotos de cartas del tarot) Veo el triunfo de la rj

D.S: Estoy seguro la tengo semi lista

C.S: (adjunta otra foto) En tu tirada hay 4 cartas las importantes q las otras. Los arcanos mayores. De esos 4 hay 2 juntos y al final. Esos me dan el mensaje más fuerte y me dice eso la mezcla

D.S: Esta vez

C.S: Y arriba coronas con el carro q es éxito

C.S: La otra vez tb vi q celebraban

Las cartas pronosticaban la victoria, y con ese paso asegurado, había que empezar a planificar el futuro cuando los problemas de Factop ya fueran parte de una mala etapa pasada.

C.S: Cdo esto termine a q te dedicaras ?

D.S: Tierras

D.S: Tengo mucho por delante

D.S: 2/3 años

C.S: Me llegó clarito mientas las tiraba q es el fin de una etapa

D.S: Sipo absolutamente con esto se caen las demandan y querellas al 80% 90%

C.S: Y si te abren corredora mis suegro tiene unos gringos q tienen corredoras en varios países q están buscando comprar una funcionando con los permisos

D.S: Si esto pasa te sacas la capacha seguro

D.S: (Responde a “Y si te abren corredora mis suegro tiene unos gringos q tienen corredoras en varios países q están buscando comprar una funcionando con los permisos”) Yo tengo una oferta de 7/8 mil De unos brasileños

D.S: Imagínate

4 de abril: “Voy a quedar forrado ahora si”

El jueves 4 de abril fue un día clave para la familia Sauer, se votaba la propuesta a los acreedores de Factop, y se abría la posibilidad de dejar atrás un amargo capítulo.

Antes de que marcaran las 10, Cindy le escribió a su hermano un mensaje de aliento: “Mucho éxito hoy y q todo saldrá increíble. Me cuentan cdo termine”, a lo que Daniel respondió “Gracias chica”.

La propuesta finalmente no fue aprobada por la mayoría de acreedores, por lo que se determinó la liquidación forzosa de Factop. Para la tarde de ese día, Cindy Sauer intentaba darle una vuelta positiva a lo que parecía ser una mala noticia para su padre y sus hermanos.

C.S: En algún mundo paralelo está podría haber sido la mejor opción para ustedes. Después q supe q salió que no volví a tirar las cartas y las primeras fueron como q esto era el mejor escenario para ustedes

C.S: Q la liquidación era la celebración

D.S: Cindy no comentes eso de nuevo

D.S: Y no tires las cartas más

C.S: Por? Q te pasó?

D.S: Porque no es bueno que se sepa lo que acabas de decir

C.S: No se lo comento a nadie. Nunca pero esa sensación me dio. Q a pasar q para ustedes es terrible. El ari envejeció 10 años y el papá se quiere matar esto va a ser mejor para ustedes

De la conversación se desprende que Daniel no quería que se supiera por qué la quiebra de Factop podría ser buena para ellos. Más adelante en los mensajes, él mismo explica la razón.

D.S: Cindy voy a quedar forrado ahorra si

D.S: Me van a pelar con gusto

C.S: (Emoticones)

D.S: Ya patio no entra en el paquete

D.S: Queda para nosotros el 90%

C.S: Y sus casas sáquenlas del paquete

C.S: Q el papá se estaba matando con eso

6 de abril: “Ahora voy a quemar la pradera”

El fracaso de la reorganización de Factop fue un golpe de timón a la estrategia de los Sauer, y decidieron pasar a la ofensiva, lanzando un comunicado lamentando la falta de acuerdo y, según se desprende de los mensajes, deslizando que expondrían a ciertos inversionistas del factoring.

D.S: El que te dije

D.S: Que mandamos hoy

D.S: Empezó a salir

C.S: Deben estar con diarrea varios

C.S: A k le encanto la nueva estrategia legal

D.S: No la saque antes porque no era lógico de cara a los acreedores pero ahorra voy a quemar la pradera

C.S: La Leonarda y José deben estar con sustito ahora

Ese día, se empieza a trazar una nueva ruta de acción, y es Cindy Sauer quien propone empezar a ser más agresivos con ciertas personas, entre ellas con la familia de Leonarda Villalobos.

Unos meses antes, en febrero, los hijos de la abogada (que tenía dineros en Factop) se querellaron contra los socios de la empresa por estafa, asociación ilícita y uso malicioso de instrumento privado.

C.S: Pero al hijo de la leo si le tiraría querella

C.S: Para tenerla muy agarrada

C.S: Yo a algunos si los haría caer para q no parezca solo amenaza.

D.S: Cindy esto es así

C.S: Y el resto realmente se asuste

C.S: Sabes algo tiré cartas

C.S: Y legalmente algo sale a la luz pero ya no te salen espedas

Como habían conversado el día 4 de abril, el quiebre de Factop era una noticia que de alguna manera beneficiaba a Daniel desde lo económico, pues le permitía quedarse con una buena cantidad de dinero. En ese contexto, Cindy le advierte que tenga cuidado con quienes quieran entrar a “manotear”, a lo que Daniel responde que esos fondos ya no están.

C.S: Yo no tendría tanta tranquilidad para q nadie quiera entrar a manotear

D.S: Imposible

D.S: Eso

D.S: Olvídate

C.S: (Responde a “Imposible”) Q traten de manotear

C.S: O mover rápido

D.S: Cindy el dinero ya no está

D.S: Olvídate ya salió

D.S: Olvídate no hay como

C.S: Perfecto

C.S: Y yo estaría igual q tú

Dos días después de que la empresa familiar quebrara, la faceta conciliadora parecía quedar atrás, y mientras se preparaba para una nueva etapa, Daniel Sauer parecía estar con la conciencia limpia por los esfuerzos invertidos en la reorganización.

D.S: Yo al menos me quedo muy muy tranquilo estaba dispuesto a partir de cero y que todos se paguen lo que más se pueda !!!

C.S: Y así tienen q estar. Trabajaron para eso y pusieron todo lo q tenían

D.S: Por eso

D.S: Yo se fue a la quiebra ya no es mía la empresa es de un liquidador !!

C.S: Y en q seguirás ahora ?

C.S: La rata aún te tiene a querella?

D.S: (Responde a “La rata aún te tiene a querella?”) Acordó con Álvaro la de factop le debe levantar

C.S: Si ya no hay Factop

C.S: No les tenía a ustedes personales tb?

D.S: (Responde a “No les tenía a ustedes personales tb?”) Es la misma querella

C.S: Ósea esa tb sale

D.S: Yes

En los mensajes plantean que supuestamente Rodrigo Topelberg habría llegado a un acuerdo con Álvaro Jalaff para retirar su querella, aunque ese hecho nunca se concretó.

7 de abril, un día antes de la detención: “A transpirar las ratas”

En la madrugada del 7 de abril, a las 00:14 horas, Daniel Sauer le reenvió a su hermana una nota de prensa. Se seguía difundiendo el comunicado donde la familia lamentaba no haber llegado a un acuerdo con quienes les debía dinero.

Los hermanos planean seguir expandiendo su versión, como también conversan respecto a una lista de 20 nombres, aparentemente inversionistas que realizaron “movimientos financieros”. Dicho listado sería entregado al fiscal a cargo del caso, y planeaban que se difundiera en la prensa escrita.

D.S: (Reenvía nota de prensa)

C.S: Sigan temblando

C.S: A donde más la vas a tirar

C.S: Yo tb pondría q la lista q se entregará al fisacal tiene por ejemplo 20 nombres

D.S: A todos lados

D.S: (Responde a “Yo tb pondría q la lista q se entregará al fisacal tiene por ejemplo 20 nombres”) Me tinca

C.S: Como q ya hay lista y q tiemblen quienes serán los 20 nombres

C.S: Algo como una lista inicial con 20 nombres

C.S: Y movientos financieros q se hicieron

D.S: Sipo

C.S: Pero q salga en el diario para q empieza de quienes serán esas 20 personas de la lista

D.S: Sip me tinca

C.S: Y a transpirar las ratas

D.S: Exacto

C.S: Gente me quizo webiar

C.S: Pónganse a temblar

El fin de semana pasó, y con ello partió una nueva semana, pero el lunes no arrancó como la familia Sauer hubiera esperado. Por instrucción de la Fiscalía Oriente, la PDI detuvo esa mañana a los hermanos Ariel y Daniel, además de su padre Alberto. También fueron detenidos Rodrigo Topelberg, Darío Cuadra y Luis Flores.

Dos días después, en el Cuarto Juzgado de Garantía, se definió que los hermanos quedarían en prisión preventiva. Actualmente, llevan cinco meses al interior de Capitán Yáber.

