Aportes al "Pastorcito": Fiscalía investiga nueva arista de financiamiento ilegal de campaña de exalcalde de Rancagua

Esa fue parte de la declaración del empresario Carlos Rodríguez Cajas que obligó al Ministerio Público a iniciar una nueva arista sobre financiamiento irregular de la política, en el marco de la investigación contra el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (exPS).

El otrora jefe comunal, conocido como “El Pastorcito”, lleva casi cinco meses en prisión preventiva, luego de ser formalizado por delitos de corrupción tras diseñar un mecanismo para defraudar al fisco mientras era alcalde. El esquema involucraba a empresarios de la zona, que también figuraban como proveedores de la Municipalidad de Rancagua.

Ese justamente fue el caso de Rodríguez Cajas, quien proveía servicios desde 2021 a la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun) a través de su empresa Gestión de Residuos (GES). En medio de la investigación, el empresario declaró que en 2023 Godoy, junto a su pareja de ese entonces, la actual Core de O’Higgins, Jacqueline Jorquera, le solicitaron alrededor de $20 millones, los que irían, supuestamente, en beneficio de la campaña a la reelección del alcalde.

Una declaración similar a la que, según la Fiscalía, entregaron otros empresarios, pero esta vez relacionadas a la primera campaña de Godoy, en 2021. “Dos imputados señalan que le pasaron unos 20 millones de pesos, y otro un monto también bastante elevado, a cambio de que en un futuro, cuando él fuera el próximo alcalde de Rancagua, les adjudicara compras públicas”, explicó a Mega Investiga el fiscal Nicolás Núñez, a cargo del caso.

El persecutor explicó que aquellos antecedentes son nuevos para la investigación al mando del Ministerio Público, por lo que serán remitidos al Servicio Electoral (Servel), con el objetivo de que el organismo se querelle.

“Al parecer todos estos aportes están siempre fuera del sistema de control de aportes a la política”, dice el fiscal.

“De esto dependía que yo siguiera trabajando con la Cormun”

En su declaración ante la fiscalía, Rodríguez Cajas entregó distintos detalles de relevancia para la investigación. Uno de ellos fue cómo se gestó la solicitud de pago para financiar la campaña a la reelección de Godoy. Otro, reveló el rol que cumplía Jacqueline Jorquera, en ese entonces pareja del alcalde y actual Core de O’Higgins, que busca su reelección:

“Esto fue a petición de Juan Ramón y Jacqueline Jorquera. Ellos me indicaron que debía pagar el monto correspondiente al 10% de los contratos que yo había ganado en el año 2023 gracias a ellos, por lo que me llamaron a su casa de Machalí y en ese lugar, estando ambos me dijeron que tenía que pagarles alrededor de $20.000.000, correspondientes aproximadamente al 10% de los contratos que yo me había adjudicado que eran un poco más de $200.000.000”.

La solicitud, dice Rodríguez Caja, tenía una explicación:

“La finalidad de los dineros era para poder financiar la campaña de reelección de Juan Ramón Godoy Muñoz, donde Jacqueline me dijo que debían ‘hacer la caja para la reelección, y que todos los empresarios debían pagar el 10% para poder mantener los contratos que tenían’. Ambos intervenían en la conversación, por lo que deduzco que ambos entendían el contexto de la conversación”.

El empresario declaró que, siguiendo las instrucciones, en abril de 2023 le entregó $5 millones en efectivo a Godoy, que provenían de la cuenta corriente de la empresa GES. La entrega se concretó “en una plaza cerca de la casa donde vivía el alcalde” y el dinero fue entregado en “una bolsa plástica”.

“Esta transacción yo la realizaba ya que entendía que de esto dependía que yo siguiera trabajando con la Cormun”, agrega el empresario.

La versión de Jorquera

Jacqueline Jorquera también está en la mira del Ministerio Público. Y es que además de ser mencionada en la declaración de Rodríguez Cajas, participó en la campaña a la elección de Godoy, en 2021.

Su versión, pieza clave para la investigación, se podrá conocer por primera vez esta noche durante la emisión de un nuevo Reportaje de Mega Investiga: Caso Pastorcito: La Testigo Clave.

Durante la conversación, Jorquera explicó que su función era trabajar en diálogos ciudadanos participativos para la creación del programa electoral de Godoy. Sin embargo, también reconoció haber realizado, durante la campaña, pagos a diferentes personas a solicitud del entonces candidato, por montos de hasta $3 millones de pesos.

Jorquera dijo que accedió a realizar aquellas transferencias porque Godoy le habría explicado que no podría recibir dinero en su cuenta, pues mantenía “deudas gigantes” por conceptos de salud de su hija.

“Él me decía ‘sabí que Jacqueline mira, yo necesito que tú me ayudes, tengo que comprar un data, un telón, el día de mañana hay que pagarle a los brigadistas, ¿tú podrías ayudarme y hacerle transferencias a estas personas?’”, aseguró.

La funcionaria pública también se refirió a la supuesta solicitud de dinero denunciada por Rodríguez Cajas para financiar la campaña a la reelección de Godoy. Según Jorquera, esa conversación “no es real”. “No sé por qué lo habrá dicho, lo he hablado con mi abogada, no me explico”, señaló a Mega Investiga.

Sin embargo, desde la Fiscalía aseguraron a Mega Investiga que en el marco de la nueva arista sobre financiamiento irregular en las campañas de Godoy también analizarán “la participación de esta funcionaria pública”.

