Los secretos del "Pastorcito": Chofer del exalcalde de Rancagua revela sobres con efectivo y visitas a varios night club

06 sept. 2024 - 10:46 hrs.

Casi cinco meses lleva en prisión preventiva el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, tras ser formalizado los primeros días de abril por diversos delitos de corrupción: fraude al fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y soborno.

Esta máquina para defraudar, entre 2021 y 2023, no la diseñó solo. Según la investigación de la Fiscalía de Rancagua, el ex jefe comunal contó con el apoyo de varios empresarios de la zona, quienes además de ser cercanos a Godoy, facilitaron sus empresas u oficios para simular contratos y proyectos al interior de la municipalidad.

Se estima que “El Pastorcito”-como le decían por pedir el 10% de cada trato directo como una forma de diezmo- habría obtenido ganancias por unos $2.300 millones. Así, el Ministerio Público marcó como eje clave de la indagatoria la relación de Godoy con el empresario Javier Cornejo, quien facilitó una tarjeta bancaria personal para los gastos del entonces alcalde en Chile y el extranjero. Todo como retribución por los millonarios contratos que eran otorgados.

En la formalización se especificó que el documento bancario fue usado por el alcalde de Rancagua para pagos de hoteles, duty free y diversos restaurantes. Una situación que Juan Ramón Godoy no ha logrado explicar del todo bien. A los detectives ha mencionado que el uso de dinero en efectivo era parte de sus ahorros y para solventar el tratamiento médico de su hija pequeña.

Pero el militante del PS no esperaba que uno de los integrantes de su círculo cercano declarara algunos secretos de la vida de lujo y descontrol que llevaba en Rancagua.

“Banano negro con dinero en efectivo”

Se trata de Benito del Carmen González, quien ejerció el cargo de conductor personal de Juan Ramón Godoy desde 2021 hasta su salida como alcalde. El funcionario fue interrogado el 13 de agosto pasado en calidad de testigo.

Lo primero que dijo es que fue fichado por Jorge Palamara, entonces jefe de gabinete del “Pastorcito”, a quien conoció en una campaña política cuando se presentó como candidato a concejal de Machalí. “Él estaba agradecido conmigo. Me llamó en julio de 2021, yo en ese tiempo estaba trabajando como uber”, indicó.

Al otro día del telefonazo se presentó en la municipalidad de Rancagua y le comentaron que sería el conductor del jefe comunal. “Yo no conocía al alcalde, pero desde el primer día me quedó grabado que en este trabajo se requiere discreción, así me lo dijeron”, comentó ante el fiscal del caso, Nicolás Núñez.

Indicó que pidió $500 mil como remuneración y que actualmente gana un millón líquido.

Tras la descripción de su cargo, la primera pregunta fue si él le pagaba cuentas al alcalde.

“Le pagué el arriendo, un par de ocasiones en efectivo. Era el de Alto Rancagua, se lo pagué al corredor o al dueño. El alcalde me pasaba en efectivo, recuerdo que una ocasión me junté con el tipo en la plaza. Eran como 400 mil pesos en efectivo”.

Luego, revivió otra ida al banco por una transacción de $1.300.000 en billetes. “Él me la entregó en la oficina y la deposité a nombre de una persona que no conozco”, reveló el conductor, quien dijo que también le ordenaban comprar remedios para la hija y cigarros.

Pero Benito González sorprendió con otro detalle que los investigadores desconocían: "Recuerdo que el alcalde andaba con un banano de color negro en el que manebaja dinero en efectivo, seguramente sacaba lo que iba a gastar durante el día".

En medio del interrogatorio, al funcionario municipal se le pregunta, de forma seca, por qué hay transacciones con la tarjeta de su señora en beneficio del alcalde. Y González respondió de inmediato.

“En una ocasión le compré unos pasajes en avión desde Concepción a Santiago, salieron como 100 mil pesos. Él me pidió comprarlo, porque su pareja estaba en La Serena. También le compramos una encimera para la cocina”, detalló González.

La confirmación de que Godoy permitía que otras personas le costearan productos de su vida privada alertó a la Fiscalía. Por lo que los interrogadores preguntaron rápido si el exalcalde usaba tarjetas de débito o crédito de otras personas.

“No lo tengo claro, pero la tarjeta que él usaba era de color café. Él compraba y no se fijaba en los precios, solo en la talla. Pagaba en efectivo o con una tarjeta. Él tenía cuenta en el Banco Estado, pero yo lo veía pagar con una tarjeta color café y la del Banco Estado es gris, por lo que no era la tarjeta del banco”, explicó el conductor.

Pero la información que vino después fue más contundente. Benito González recordó que en una oportunidad su entonces jefe lo envió a pagar con dinero en efectivo que le entregó en una bolsa de papel.

“El alcalde me dijo que fuera a pagarle al abogado, fue durante el período de investigación que él tenía un abogado de nombre Ciro Colombara. Yo le entregué el dinero a una persona más joven, en una Shell en Linderos. Esa persona andaba en un Mercedes Benz. Yo no abrí la bolsa, pero deben haber sido un par de fajos de billetes”, aseguró el funcionario.

Desde el entorno de la oficina de Colombara descartaron una entrega importante de recursos. Indicaron que ese tipo de citas era para recibir documentación relevante para la defensa por un tema de seguridad y un poco de dinero para gastos menores.

Restoranes: (Casi)todos los días, almuerzo y cena

Otros de los trayectos que reveló el conductor de Juan Ramón Godoy fueron los lugares que frecuentaba el entonces jefe comunal. Así, Benitos González no dudó en detallar dónde tenía que llevar a su jefe de forma diaria. Y para sorpresa, nuevamente, de los investigadores, las respuestas confirmaron las sospechas sobre el alto nivel de gastos y recursos financieros que mantenía el alcalde de Rancagua.

“Frecuentaba muchos restoranes. Sus reuniones eran ahí generalmente. Él todo el día almorzaba en restoranes. Iba al Alejo, que es el ex Tomacho, también al Pangui, el Polo sobre todo al principio. Después dejaron de ir. En las tardes, yo lo dejaba en los Hornitos de Machalí. Cuando lo llevaba a esos lugares, recuerdo que la mayoría de las veces decía: Anda a dejarme a tal restorán, porque me voy a juntar para hacer este proyecto o voy a conseguir proyectos”, comentó el conductor del edil, quien agregó que también mantenía citas con el senador Juan Luis Castro y el ex parlamentario por la zona, Juan Pablo Letelier.

En medio de la investigación, no son pocos los testigos que advirtieron al Ministerio Público que Juan Ramón Godoy asistía a locales nocturnos. Por ello, para cerrar la declaración de Benito González y en su calidad de conductor personal, le consultaron si él manejaba ese antecedente o si en algún momento lo tuvo que trasladar a esos lugares.

“Siempre los funcionarios de comunicaciones comentaban que iba a la Tia Ruth y decían: El alcalde se mandaba cagadas cuando iba a ese lugar. Temían que en alguna ocasión se enterara la prensa (...) Una vez recuerdo que lo pasé a dejar a un club nocturno llamado Golden, desconozco con quién se juntaría en el local”, finalizó el testigo clave de la Fiscalía de Rancagua.

Todo sobre