"Tengo sospechas que pueden tenerlo escondido": La teoría de Topelberg sobre los fondos de los inversionistas de Factop

10 sept. 2024 - 15:12 hrs.

Con el pasar de las semanas, cada vez resulta más difícil diferenciar una arista de la otra en el controvertido caso abierto por un audio de 105 minutos de un empresario y sus abogados.

Lo cierto es que la primera investigación judicial, y posterior formalización, se dio en lo que se denomina el “Caso Factop”, donde la fiscalía formalizó a seis personas, entre ellas a Ariel y Daniel Sauer, junto a su socio Rodrigo Topelberg.

Parte de los delitos que se les imputa es el del ejercicio ilegal de la actividad bancaria, por arrogarse facultades que no tenían, al funcionar como una organización receptora de fondos que ofrecía a sus clientes rentabilidades aseguradas.

Cuando el sistema implementado fracasó, quienes habían invertido millonarios montos en este “banco en las sombras”, corrieron a pedir la devolución de sus dineros. Sin embargo, al intentar cobrar los cheques que les dieron en garantía, estos eran protestados.

El mar de deudas que acumuló Factop lo llevó a un proceso de reorganización judicial en el Séptimo Juzgado Civil de Santiago. En dicha instancia, fueron 134 acreedores quienes verificaron créditos por pagar, alcanzando la suma de $59.067.102.54 pesos chilenos.

Al no llegar a un acuerdo con los inversionistas, se determinó la liquidación de los activos de Factop, aunque aún persiste la pregunta de qué ocurrió con las cuantiosas sumas que llegaron a las arcas de la sociedad.

Una duda que también rodea la investigación del Ministerio Público, cuyas pesquisas trabajan en armar la operativa tras las sociedades de los formalizados.

Mega conversó en exclusiva con Rodrigo Topelberg durante el pequeño tiempo que alcanzó a estar en arresto domiciliario y una de las preguntas fue por la ruta del dinero de la empresa de la cual formaba parte.

“¿Qué ocurrió con el dinero de los inversionistas?”, planteó la periodista Andrea Aristegui.

"No lo sé, tengo sospechas que pueden tenerlo escondido", dijo Topelberg.

“¿Dónde?”

"No lo sé, son hipótesis, no tengo prueba de nada todavía. Creo que mucho también se gastó en Grupo Patio con los hermanos Jalaff. Altos lujos, un poco lo que se habla también de Hermosilla, los viajes en jet, todas esas cosas".

Hace menos de una semana, Rodrigo Topelberg lanzó duras teorías sobre el desfonde de Factop y la responsabilidad de sus socios, los mismos con los que deberá volver a encontrarse en su reingreso a Capitán Yáber. Incluso, a quienes-según reveló-tuvo que cortarles el pelo unos días.

Reorganización de Factop

El entender cómo funcionaba Factop, las sociedades relacionadas y los beneficiados por el sistema implementado, ha sido una de las preocupaciones de los investigadores.

Entre la recopilación de antecedentes que forman parte de la carpeta investigativa, consta la declaración del abogado Eduardo Godoy, quien es el encargado de liquidar los bienes de Factop, proceso abierto tras el rechazo de los acreedores a la propuesta de la empresa.

En dicha labor, Goboy ha tenido que incautar las posesiones de la empresa, acciones donde incluso ha tenido que ordenar que no se retiren elementos de las oficinas que ocuparon los hermanos Sauer.

“El giro de la empresa deudora si bien es el factoring, en la diligencia de incautación se nos indicó que dicho giro era marginal, la fallida obtenía sus ingresos en su mayoría de inversiones en dinero que obtenían de distintas personas, conocidas o cercanas a los socios de la empresa deudora, ya que existía una rápida captación de clientes que se pasaban el dato ´boca a boca´”, planteó Godoy en su declaración.

Según comenta el liquidador, a la fecha de la declaración (18 de julio de 2024) se habían presentado 134 acreedores, lo que representaba una deuda de $59.067.102.544. Sin embargo, hubo 42 créditos objetados, por lo cual el monto se redujo a alrededor de $31 mil millones.

Algunas de las personas a quienes se le rechazaron sus créditos fueron Rodrigo Topelberg, Leonarda Villalobos y Luis Angulo.

Al momento de su declaración, el fiscal Araya le consultó al liquidador respecto a cuánto han podido estimar que asciende el patrimonio de Factop.

“En una estimación muy preliminar el activo debería ser de aproximadamente 73.000 UF equivalente a la fecha a $2.700.000.000 aproximadamente. En este cálculo no se consideran las cuentas por cobrar, dado que su estimación es imposible de realizar por ahora, pero podrían sumar aproximadamente $5.411.231.221, pero dicho número es meramente teórico”, planteó Godoy.

Las sociedades en el extranjero

Al momento de consultarle a Topelberg por el dinero de los inversionistas deslizó dos teorías: primero que sus socios podrían tener los millones escondidos, y, por otro lado, que este puede haber sido derechamente malgastado.

Respecto de los escondites, las preguntas de la Fiscalía han apuntado hacia los paraísos fiscales, como por ejemplo Panamá. Lugar donde viajaron los tres socios, y en el que Mega Investiga reveló que existe una sociedad llamada “Aventura Trading Corporation”.

"Hay unas cuentas de Panamá, me ha preguntado ahora el Ministerio Público, no tengo idea de qué sociedades fueron. Y eso que yo fui a Panamá. No vi un movimiento que hicieran con el extranjero, y eso lo hubiera visto”, dijo Topelberg a Mega Investiga.

Además, sostuvo que en dicho país se adquirieron insumos para la empresa Textil Ziko. “Se compraba una vez al año en Panamá, en zona Colón. Pero así como un negocio turbio en Panamá, nunca detecté", dijo el empresario sin hacerse cargo de que en la carpeta investigativa abundan las facturas de Textil Ziko, pero no por compras de vestimentas sino que por transacciones millonarias y con sobreprecios de kits de Covid 19: mascarillas y test de antígenos.

En su declaración del 24 de julio, la Fiscalía le consultó a Daniel Sauer respecto a los viajes que hacía junto a sus socios.

“Tuvimos viajes de negocios básicamente a Panamá, donde fuimos por dos temas distintos de negocio, una a buscar ropa a la zona franca en Colón para importarla y en una oportunidad fuimos para el traspaso de una sociedad que nos hicieron que tenía un activo”, dijo Sauer.

Tal como planteó Mega Investiga en noviembre pasado, dicho activo corresponde a una casa de la familia Ugarte Pérez, la cual habría sido traspasada a los dueños de Factop por una deuda que el patriarca (Manuel Ugarte) mantenía con ellos al momento de su muerte.

En la declaración que Rodrigo Topelberg entregó a la justicia el 17 de julio pasado, los persecutores terminaron el interrogatorio preguntando por las sociedades y viajes en el extranjero.

“Tengo conocimiento de que Darío Cuadra habría formado sociedades en Uruguay y Panamá, creo que fue para vender textiles. Siempre cuando viajaba Darío Cuadra era para la formación de sociedades. Los antecedentes de ello, los maneja él. Recuerdo de los viajes, previo a la pandemia, por ejemplo a Panamá, me llegaban con papeles para firma de sociedades. Se compraba mucha ropa en ese país”, dijo Topelberg.

“Lo que recuerdo es que como Panamá no funcionó se fue a Uruguay. En Uruguay, no recuerdo haber firmado la formación de alguna empresa, esto en 2018”, agregó.

Al preguntarle si es que Factop siempre tuvo como propósito ser una organización para defraudar a los inversionistas, Topelberg lo descarta, pero culpa a sus socios del fracaso de la empresa.

"Yo creo que no era una estafa, yo creo que fue una mala gestión de ellos. Y que después se fueron, tratando de sustentar eso, cometieron esos ilícitos. Pero no creo que la intención inicial haya sido un esquema piramidal", declaró a Mega.

Todo sobre Mega Investiga