"¿Hasta Cuándo?": Alcalde de Coronel habría recibido pagos de $3 millones mensuales de parte del puerto

28 jul. 2024 - 23:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación realizada por el programa "¿Hasta Cuándo?", de Mega, reveló detalles sobre la investigación que enfrenta Boris Chamorro, el alcalde la comuna de Coronel, en la región del Biobío, por delitos de cohecho.

El jefe comunal, y quien en las elecciones municipales de octubre se presentará como candidato para una tercera reelección, habría recibido supuestos pagos de coimas de parte de Puerto Coronel, la empresa portuaria más grande de la región del Biobío.

Puerto le habría pagado $3 millones mensuales

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad del Biobío y según se reveló en "¿Hasta Cuándo?", Chamorro habría obtenido pagos mensuales de parte del Puerto Coronel, que iban entre los 3 y 4 millones de pesos. Dichos montos se le habrían entregado a contar de 2022.

Patricio Román, gerente general de Puerto Coronel, presentó una querella contra del expresidente y fundador de la empresa, Eduardo Hartwig, por haber ordenado la emisión y pagos de facturas por servicios no prestados.

Alcalde Boris Chamorro

De acuerdo a lo acusado, algunos de esos dineros habrían llegado al bolsillo del alcalde Boris Chamorro por razones que están siendo investigadas por la Fiscalía.

En entrevista con la periodista Natasha Kennard, Chamorro negó tener una relación estrecha con Hartwig. Sin embargo, reconoció haberse reunido en ocasiones con Víctor Olivares quien, según la querella, habría estado a cargo del pago de los supuestos sobornos.

"Eduardo Hartwig me lo presenta y me señala que las coordinaciones con el puerto para la comunidad, como ruidos molestos y accidentes de tránsito, se canalizarían con Víctor Olivares", indicó, para luego reconocer que se había reunido "3 o 4" veces con Olivares, pero "en los pasillos del municipio", motivo por el cual no hubo registro oficial de las reuniones.

"No hemos recibido dinero"

Chamorro también acusó ser víctima de una operación política. "Allanaron el municipio y mi casa. En el municipio se llevaron computadores, agendas, celulares y no encontraron nada. En mi casa buscaron dinero que no había, armas y drogas que no tenía", dijo.

Luego, aseveró que "esta es una acción premeditada que busca involucrarme a mí en hechos que no corresponden y no tienen ninguna prueba concreta que acredite que yo recibía pagos de parte de Puerto Coronel".

Finalmente, reconoció que "tenemos la tranquilidad de que no hemos recibido dinero y de que nos hemos dedicado estos ocho años a trabajar por la ciudad de Coronel".

La Fiscalía informó que el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, será formalizado por cohecho el 7 de octubre de 2024, mientras que otras seis personas serán imputadas por soborno y administración desleal.

