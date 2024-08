Boric dice que "Chile no reconoce triunfo autoproclamado de Maduro", pero pide no cometer "mismo error que con Guaidó"

07 ag. 2024 - 10:59 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric se refirió este miércoles a la crisis política que se vive en Venezuela y aseguró que Chile "no reconoce el triunfo autoproclamado" de Nicolás Maduro. Sin embargo, el mandatario evitó reconocer la victoria de Edmundo González, afirmando que "no podemos cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó".

¿Qué dijo Boric sobre el triunfo autoproclamado de Maduro?

"En política internacional hay que ser sumamente cuidadoso. Yo personalmente, y esta es la postura del Gobierno de Chile, no tengo dudas que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, o si no hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado, claramente hubiesen mostrado las actas", comenzó señalando el jefe de Estado en un punto de prensa en La Moneda.

En la instancia, advirtió que en Venezuela actualmente se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a manifestantes e iniciando persecuciones penales "que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún país democrático contra liderazgos de la oposición".

"Y esto lo digo independiente de la posición política que uno tenga respecto a la oposición, porque acá hay principios que se deben defender a todo evento, independiente de las diferencias, y eso es lo que nosotros hemos llevado a delante como política internacional", agregó la autoridad.

Aton

A pesar de sus cuestionamientos a la legitimidad de las últimas elecciones en Venezuela, ante el emplazamiento de la Cámara de Diputadas y Diputados a reconocer a Edmundo González como presidente electo, Boric respondió que en esto se debe "aprender de las experiencias pasadas" y que no se puede como comunidad internacional "cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó, y esto lo entienden la mayoría de los países".

"Pero quiero ser claro: Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia e imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen".

"Yo confío en los esfuerzos que están haciendo los países que tienen capacidad de negociación y diálogo con las diferentes partes involucradas. Ustedes han visto las peroratas irrisorias que han lanzado contra nosotros algunos de los dirigentes del actual gobierno", comentó.

Sin embargo, aclaró que no entrará a responder en los mismos términos, ya que "no es la tradición de Chile". Además, sostuvo que debemos "mantenernos con un nivel de altura respecto a estos problemas", considerando "los cientos de miles de venezolanos que hoy están dispersos por América Latina y, en particular, en Chile".

"Cuando veo la cara de personas de esfuerzo y de trabajo que están desesperadas que estuvieron que salir de su país en condiciones tremendamente precarias, no puedo sino comprender y condenar lo que ha estado realizado un tiempo a esta parte el régimen de Nicolás Maduro", finalizó el Presidente Boric.