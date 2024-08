Boric acusa "grave inoperancia" de empresas de luz, emplaza a adelantar compensaciones y pide revisar concesión de Enel

07 ag. 2024 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de sostener una reunión con el Ministerio de Energía y del Interior, el Presidente Gabriel Boric acusó una "grave inoperancia" por parte de las empresas de suministro eléctrico que aún no han logrado reponer el servicio en su totalidad tras el sistema frontal de la noche del pasado jueves y la jornada del viernes.

El pasado martes, Enel se había comprometido a restituir la energía a 60 mil clientes de la Región Metropolitana, que ha sido la más afectada. Sin embargo, la compañía no cumplió el acuerdo, por lo que Boric pidió revisar la concesión.

¿Qué dijo Boric sobre los cortes de luz?

El jefe de Estado expuso que la reunión de este miércoles se llevó a cabo para "evaluar la grave inoperancia de algunas empresas distribuidoras en el restablecimiento del suministro eléctrico, en miles de hogares en nuestro país. Esto no es solamente en la Región Metropolitana, estamos hablando también del Biobío, Valparaíso, Coquimbo, el Maule, La Araucanía, entre otras".

"Hay graves e inexcusables incumplimientos por parte de las empresas: uno, no han cumplido con los plazos legales de reposición de los servicios; dos, no han cumplido ni siquiera con sus propios compromisos, que han ido estableciendo día a día frente a esta emergencia; tres, no han cumplido con el despliegue de las cuadrillas comprometidas", agregó.

Sobre este último punto, el jefe de Estado afirmó que "hay empresas, como Enel que han buscado ahorrarse plata, cuando hay gente que todavía está sin luz en las casas. Eso, desde mi punto de vista como Presidente de la República, es absolutamente inaceptable".

Finalmente, como cuarto incumplimiento señaló que las compañías "no han cumplido tampoco con los estándares mínimos de atención al cliente, agravando el problema con la sensación de incertidumbre".

Las empresas "no han estado a la altura"

Gabriel Boric aseguró que "tenemos procesos sancionatorios en curso. Estamos cursando diferentes multas y compensaciones para los afectados que se harán efectivas, no les quepa duda".

"Hemos dispuesto la ayuda del Estado (...), pero acá los responsables de informar y reponer el servicio son las empresas, que en estas crisis no han estado a la altura", aseveró.

"Este era un fenómeno, más allá de sus características, que es previsible. Por lo tanto, las empresas tienen que invertir previamente para evitar este tipo de situaciones. Ni siquiera han sido capaces, en el caso de Enel, de cumplir lo que ellas mismas han comprometido", sentenció.

"No depende hoy día del Gobierno ni del Estado apretar un interruptor para poder dar la luz, no está dentro de nuestras posibilidades. Por eso estamos siendo tan exigentes y duros con las empresas, porque son ellos los que tienen la responsabilidad de darle la luz a los miles de chilenos que hoy hay están sin ella", añadió.

Boric pide adelantar compensaciones

El Presidente Boric indicó que "lo mínimo, desde nuestro punto de vista, es que las compensaciones se adelanten. Dentro de estos días se están empezando a despachar las cuentas de la luz".

"Yo le digo a los gerentes de Enel y a los gerentes de las empresas que deberían tener un poco de criterios y adelantar las compensaciones, no esperar que le llegue la multa vía el procedimiento sancionatorio", recalcó.

Boric pide revisar la concesión de Enel

"Con todo, le he solicitado a nuestro ministro de Energía, Diego Pardow, evaluar no solamente todas las opciones sancionatorias, sino que también revisar la concesión de la empresa Enel", aseveró.

Al ser consultado sobre si realmente es posible terminar con la concesión, Gabriel Boric explicó que "estas son empresas que están estrictamente reguladas y que además tienen márgenes de ganancia que están establecidos por ley. Por lo tanto, yo soy partidario como Presidente de la República en aumentar las sanciones para que no haya ninguna duda de que acá lo más importante son las personas y no asumir dentro de los costos eventuales el pago de multas, sin preocuparse de la urgencia de las personas".

"Dicho esto, es un proceso tremendamente complejo. Por eso, yo le he pedido al ministro de Energía evaluar con todos los antecedentes sobre la mesa. Estas cuestiones hay que tomarlas con muchas responsabilidades, toma tiempo, por supuesto, estamos hablando de un monopolio regulado", respondió.

En ese sentido, afirmó que terminar con la concesión "es posible, es difícil y es lo que le he pedido al ministro evaluar en función del comportamiento que han tenido las empresas".

