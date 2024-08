Comienza el paro de 24 horas del Colegio de Profesores: ¿Cuáles son las demandas por las que marcharán los docentes?

07 ag. 2024 - 08:34 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 7 de agosto, inició el paro nacional de 24 horas convocado por el Colegio de Profesores Profesoras de Chile, en protesta ante hechos violentos registrados contra docentes a lo largo del país

Bajo las consignas de "no más agobio laboral", "no más acoso", "no más maltrato" y "no más agresiones", los docentes aprovecharán el día de movilizaciones para salir a marchar.

¿Cuáles son las demandas de los profesores?

A través de un comunicado, el Colegio de Profesores y Profesoras expresó que el paro se llevará a cabo "para hacer un llamado de atención a las autoridades de Gobierno, al Parlamento y a la sociedad en su conjunto, pues deben hacerse todos los esfuerzos por erradicar la violencia de los establecimientos educacionales".

De acuerdo al gremio, la convocatoria a la movilización tiene cuatro ejes: "No más agobio, acoso, maltrato y agresiones".

ATON

Explicaron que el agobio se entiende "como la suma de responsabilidades que, por su volumen, complejidad, continuidad y coincidencia, superan la posibilidad de respuesta efectiva".

El acoso fue definido como "toda conducta agresiva u hostigamiento ejercida por el empleador o por pares", mientras que el maltrato serían las "conductas que apremian, como también violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral".

Finalmente, sobre las agresiones indicaron que "son numerosos los hechos de violencia física, verbal, psicológica y virtual ejercida contra docentes y demás funcionarios de educación, que en los últimos años se han duplicado".

"Docencia en crisis"

El Colegio de Profesores y Profesoras aseguró que "tenemos hoy la docencia en crisis, pues cada vez son más los profesionales de la educación que piensan en retirarse por el estrés, la carga laboral excesiva, las faltas de respeto y el maltrato permanente por sueldos impagos, imposiciones que se declaran, pero no se pagan, demoras excesivas en el pago del Bono de Retiro, por la discriminación contra Docentes Educadoras De Párvulos y Diferenciales a quienes no se les paga la mención".

El gremio afirmó que lo anterior constituye "una discriminación inaceptable, que durante más de 43 años el Estado de Chile ha sido incapaz de saldar la Deuda Histórica que tiene con los docentes que fueron traspasados a los municipios".

"Igualmente, el descuido de la infraestructura de los establecimientos hace en muchos casos que se trabaje en condiciones indignas para estudiantes y profesores", agregó.

¿Qué se sabe de la marcha de profesores en la Región Metropolitana?

Según informó el Colegio de Profesores y Profesoras, la marcha de este miércoles en Santiago está convocada a partir de las 10:00 horas en Plaza Italia.

Una vez reunidos en el lugar, se desplazarán por la vereda sur de la Alameda para finalmente llegar al escenario Los Héroes.

¿Qué se sabe de las demás marchas en las demás regiones del país?

Cabe señalar que en otras regiones del país también realizarán concentraciones. Por ejemplo, en Rancagua se reunirán a partir de las 10:00 horas en Plaza de la Marina.

En tanto, en Calama se juntarán a las 11:00 horas en la sede gremial, mientras que en la región de Aysén la convocatoria es en la Casa del Profesor de Coyhaique y Puerto Aysén.

Suspensión de clases por paro de profesores

Varios establecimientos educacionales de distintas zonas del país ya han comunicado a la comunidad escolar sobre la suspensión de clases para este miércoles a raíz del paro de profesores.

Los municipios también pueden informar sobre la medida para escuelas y liceos municipales.

Es importante mencionar que los establecimientos educacionales y los municipios son los encargados de informar si suspenden las clases en sus respectivas comunas.

