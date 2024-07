Colegio de Profesores llama a paro nacional por casos de violencia y acoso contra docentes: "Hay que detener esto ahora"

19 jul. 2024 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Colegio de Profesores y Profesoras convocó este viernes a un paro nacional de 24 horas para el próximo 7 de agosto.

El gremio dio a conocer que la movilización responde a hechos violentos que estarían sufriendo los docentes a lo largo del país, por lo cual buscan que las autoridades tomen cartas en el asunto.

¿Qué dijeron desde el Colegio de Profesores por el paro?

El presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, señaló que la paralización fue decidida por el Directorio Nacional en vista de varios casos de maltrato.

"Queremos lograr que las autoridades aborden el tema. Esto es una interpelación a quienes legislan y definen las políticas para que le den prioridad a este asunto, porque es muy grave lo que está ocurriendo con la convivencia escolar al interior de los colegios", agregó.

"Hay que detener esto ahora"

En ese sentido, el líder gremial expuso que "ya tuvimos los terribles suicidios de los colegas Katherine Yoma en Antofagasta y de Albano Muñoz en Molina (región del Maule) y no queremos que estas situaciones se repitan. Hay que detener esto ahora".

"Hablamos del maltrato y acoso laboral desde la jefatura, agresiones por parte de estudiantes como de apoderados, agobio por una sobrecarga absurda de trabajo administrativo que obliga a realizarlo en horas extras a la jornada laboral", sumó.

"No podemos normalizar lo que se vive en muchos colegios del país"

Además, Aguilar sostuvo que la carrera docente "exige una serie de trabajos con plataformas que se caen, con entidades que no responden a sus obligaciones, lo que produce mucho agobio y estrés".

"No podemos seguir enfermándonos, no podemos normalizar lo que se vive en muchos colegios del país. Por eso, el 7 de agosto nos unimos y levantamos: no más agobio, acoso, maltrato, violencia y no más agresiones", concluyó.

