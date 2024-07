Canciller Van Klaveren responde a fiscal venezolano: "Es la persona menos indicada para darnos lecciones"

18 jul. 2024 - 23:34 hrs.

¿Qué pasó?

En la Entrevista Prime de la señal 24/7 de noticias "Meganoticias Ahora", el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, le respondió al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien nuevamente cuestionó a Chile, luego de que fue detenido en Costa Rica Maickel Villegas, acusado por el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

El canciller también abordó las relaciones de Chile con Argentina, Estados Unidos e Israel, además de confirmar el viaje del Presidente Gabriel Boric a Emiratos Árabes.

¿Qué dijo Van Klaveren sobre la detención de Maickel Villegas?

Respecto al combate del crimen transnacional organizado en América Latina, el secretario de Estado expuso que "lo que estamos haciendo es apoyando todos los contactos a nivel de las policías y a nivel de los ministerios públicos. Yo como canciller estoy en contacto bastante estrecho y bastante permanente con el fiscal nacional, Ángel Valencia, precisamente a propósito de este temas".

"Hemos logrado algunos éxitos muy importantes, como fue la detención de un imputado en Colombia y luego obviamente la detención de Maickel Villegas, que es un tema que está en pleno desarrollo en estos momentos y en que hubo una cooperación muy grande", sostuvo.

La respuesta de Van Klaveren al fiscal venezolano

El ministro también abordó los dichos de Tarek William Saab, quien en Meganoticias Ahora dijo que la investigación de Chile por el crimen de Ronald Ojeda es "extremadamente mediocre", y nuevamente apuntó a un caso de falsa bandera. Asimismo, el persecutor aseguró que desde Venezuela enviarán una delegación a Costa Rica para entrevistar a Maickel Villegas.

Sobre esto, Van Kalveren indicó que "las declaraciones del fiscal venezolano son una provocación y la verdad es que nosotros hemos optado por no responder. Realmente es la persona menos indicada para darnos lecciones a nosotros sobre cómo proceder a una investigación. Francamente, no merece más comentarios".

"Nosotros lamentamos la falta de cooperación que ha habido en esta investigación. Venezuela nos ofreció cooperación en materia de investigación y la verdad es que esa cooperación no se ha producido y tampoco esperamos que se vaya a producir", agregó.

De todos modos, destacó que "hay otros medios para avanzar en la investigación y afortunadamente nuestras relaciones con otros países son relaciones muy positivas en esta materia".

¿Qué dijo Van Klaveren sobre las elecciones en Venezuela?

Al ser consultado sobre las relaciones de Chile con Venezuela, la autoridad respondió: "nosotros nos hemos manifestado en distintas ocasiones sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Ahora, hay una fecha que es muy importante, que es el 28 de julio. Se van a celebrar elecciones presidenciales y nosotros esperamos que cumplan con lo acordado en Barbados, tanto de parte del Gobierno como de las fuerzas opositoras".

"Hasta que se produzca esa elección vamos a esperar atentamente, vamos a observar esta situación. Nos interesa que esa elección se cumpla de acuerdo a las reglas que se han establecido y, posteriormente, evaluaremos la situación", señaló.

Respecto a la advertencia de Nicolás Maduro, sobre la posibilidad de un "baño de sangre" si los partidos oficialistas no garantizan la victoria, Alberto Van Klaveren dijo que "preferiríamos no comentar eso, pero obviamente no son palabras tranquilizadoras".

¿Qué dijo Van Klaveren sobre las relaciones con Argentina?

Por otra parte, el canciller afirmó que pese a las diferencias "tenemos un muy buen diálogo con Argentina".

Respecto a los temas relacionados con el territorio Antártico, "Tenemos diferencias, obviamente, pero esas diferencias vienen de muy atrás... Pero sin perjuicio de eso tenemos una cooperación muy importante en materia Antártica".

"Respecto de la plataforma continental, también tenemos diferencias, pero siempre hemos sido capaces de superarlas. Hay instancias de diálogo e instancias de negociación y siempre ambos países en último término han privilegiado la solución pacífica", recalcó.

En cuanto a si el Presidente Boric sostendrá una reunión bilateral con su par Javier Milei, dijo que "no está en agenda, pero no hay que descartarlo en absoluto".

¿Qué dijo Van Klaveren sobre las elecciones en Estados Unidos?

Sobre las elecciones en Estados Unidos, expuso que "estamos preparados para cualquier alternancia que se pueda producir en el caso de Estados Unidos... El Presidente Biden ha tenido una actitud muy positiva frente a nuestro país, tenemos una relación muy buena con Estados Unidos".

"Pero incluso la experiencia anterior de Chile con el Presidente Trump fue una experiencia normal, fue una relación absolutamente normal, y esperamos que cualquier escenario electoral que se produzca la relación con Estados Unidos puedan mantenerse en los mismos términos", añadió.

¿Qué dijo Van Klaveren sobre las relaciones con Israel?

Alberto Van Klaveren también abordó las relaciones con Israel y reconoció que "no están en el mejor nivel, porque obviamente hemos tenido una posición muy crítica frente a la acción de Israel en Gaza".

"Hay un distanciamiento. Retiramos a nuestro embajador y esa situación se mantiene igual, básicamente porque la situación en la zona no ha experimentado cambios significativos", agregó.

Van Klaveren confirma viaje de Boric a Emiratos Árabes

Finalmente, el canciller confirmó que el Presidente Gabriel Boric realizará su viaje Emiratos Árabes, pese a haber cancelado su visita a París, Francia, en el marco de los Juegos Olímpicos, por la crisis de seguridad que enfrenta Chile.

"El viaje a los Emiratos se mantiene porque es un viaje que se ha planificado con bastante anticipación. Además, tiene un significado especial porque sería la primera visita de un Presidente de Chile a los Emiratos Árabes Unidos, que son una potencia económica y es parte de eso la aproximación que está haciendo Chile a los países del Golfo", sostuvo.

