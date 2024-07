Ministra Vallejo confirma que familia de Ronald Ojeda regresó a Chile desde Argentina

15 jul. 2024 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, dio a conocer este lunes que retornó a Chile la familia de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano que fue secuestrado y asesinado en abril en la Región Metropolitana.

La viuda, el hijo, la hermana y los sobrinos del exteniente coronel del Ejército de Venezuela habían viajado para asentarse en Argentina luego de presentar una solicitud de refugio político, la que hasta el jueves pasado contaba con el visto bueno del presidente Javier Milei.

Al momento del crimen, Ojeda era refugiado en Chile, considerando que escapó de una cárcel en su país en la que estuvo detenido como opositor al régimen de Nicolás Maduro, acusado de conspirar en su contra.

¿Qué dijo la vocera de Gobierno sobre la familia de Ojeda?

En su tradicional vocería de cada lunes, Vallejo manifestó: "Entendemos que la familia no se encuentra en Argentina, sino que se volvió a Chile, y estará obviamente evaluando qué acciones tomar y a dónde se trasladarán".

Vallejo en la vocería de este lunes / ATON

"No podemos dar más detalles de la respuesta que le ha dado el gobierno argentino a su solicitud, pero están de regreso. Por lo tanto, por el momento no estarían teniendo refugio ni respuesta ante solicitudes que entiendo particularmente hizo la familia en este país vecino", agregó.

"En estos momentos se encuentran de vuelta en Chile"

La secretaria de Estado aseveró que "respetamos, obviamente, la decisión que vaya a tomar y fruto de su propia reflexión la familia del exteniente Ojeda, pero en estos momentos se encuentran de vuelta en Chile".

Consultada sobre por qué se habría rechazado la petición de refugio, indicó que "las razones del gobierno argentino tendrán que darlas ellos. Me imagino que la propia posición de la familia respecto a qué parte de su solicitud no fue acogida es algo que probablemente no nos corresponde a nosotros pronunciarnos".

"Institucionalidad ha estado funcionando para esclarecer este brutal crimen"

A propósito de la investigación, la vocera de Gobierno afirmó que "tenemos una institucionalidad que ha estado funcionando para esclarecer este brutal crimen. Hicimos una alerta internacional solicitándole a la Policía Internacional, la Interpol, la detención de los principales sospechosos de este crimen".

"Ya dimos con el paradero de uno que gracias obviamente al trabajo de las policías, de la Fiscalía y del gobierno de Costa Rica, está detenido. El Ministerio Público hizo una solicitud también de detención con resultado de extradición, eso fue acogido por la Corte de Apelaciones y ahora estamos en proceso de formalizar la extradición", concluyó.

