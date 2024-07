Ya viajaron a Argentina: Milei habría otorgado refugio a familia del exmilitar Ronald Ojeda

11 jul. 2024 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

La familia del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado el pasado mes de febrero, dejó Chile y viajó a Argentina, donde se estarían resguardando tras el crimen que afectó al opositor del régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo a Radio Bío Bío, el Presidente de Argentina, Javier Milei, le otorgó a la familia la calidad de refugiada política, tras una solicitud de su abogado, Juan Carlos Manríquez.

¿Qué se sabe de la solicitud de refugio político de la familia de Ronald Ojeda?

Pese a lo anterior, al ser consultado sobre esto, el abogado respondió que "las materias de derecho penal internacional relativas al asilo y al refugio son estrictamente secretas".

En ese sentido, aseguró que "no me he referido, ni puedo referirme de modo alguno a ellas".

ATON

De acuerdo al medio antes mencionado, el refugio habría sido otorgado a la viuda de Ronald Ojeda, su hijo, su hermana y sus sobrinos.

El secuestro del exmilitar venezolano

Ronald Ojeda, exteniente coronel del Ejército de Venezuela, fue secuestrado desde su departamento ubicado en la comuna de Independencia en la madrugada del miércoles 21 de febrero.

En esa oportunidad, un grupo armado vestido como funcionarios de la PDI irrumpió en su domicilio y se lo llevó maniatado y sin ropa, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio.

El pasado viernes 1 de marzo, gracias a la alerta realizada por un llamado telefónico, el cuerpo de Ojeda fue encontrado en una maleta, enterrado bajo cemento, en la toma Vicente Reyes de Maipú.

En entrevista con Radio Infinita, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sostuvo que desde el Ministerio Público "aspirábamos a encontrar a alguien vivo. Hoy día sabemos que la víctima falleció probablemente momentos después, días después, o poco tiempo después de que había sido secuestrado".

La víctima contaba con refugio en Chile tras escapar de prisión desde su país, en donde estuvo detenido luego que el régimen de Nicolás Maduro lo acusara de conspirar contra él.

