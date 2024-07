"¡Delicioso!": Youtuber japonés probó los completos italianos en Chile y ahora los vende en su ciudad natal

18 jul. 2024 - 11:40 hrs.

El completo italiano es tan popular en Chile, que para muchas personas está a la misma altura que las empanadas, los pasteles de choclo, las humitas y el asado; es decir, es casi una comida típica de nuestro país.

Es tan sabroso, que hasta los extranjeros quedan enamorados de la combinación entre pan, vienesa, tomate, palta y mayonesa. Así lo dejó demostrado el youtuber Japonesito Yuma, quien empezó a vender completo italiano en su ciudad natal en Japón.

La idea nació a raíz de que el asiático precisamente estuvo en territorio nacional, recorriendo varios lugares con el propósito de encontrar el completo más sabroso. Incluso, anduvo por una ciudad icónica de la zona centro sur chilena, Talca, en donde probó los populares "completos mojados".

¿Qué dijeron los japoneses al probar el completo italiano de Chile?

En su video de YouTube, que en pocos días ya suma más de 228 mil visualizaciones, el creador de contenidos contó que empezó a vender esta querida preparación en su pueblo de Japón, utilizando el pequeño negocio que tiene su amiga.

Un completo italiano con Japonesito Yuma de fondo, vistiendo la camiseta de la Selección Chilena (Instagram)

Era tan evidente que el completo italiano es desconocido en aquel país oriental, que algunos de los clientes ni siquiera sabían cómo se lo tenían que comer. Los primeros en aparecer en el registro no se mostraron muy convencidos, aunque igual le dieron su aprobación.

"¿Se come así, directamente? Primera vez que lo pruebo, me gusta el hot dog, pero uno como este nunca lo he probado", comentó una joven al probar su versión clásica. Luego, agregó que "está bueno... está rico. Se usa aceite de oliva, ¿o no? Mejora el sabor, muy bueno. ¿Se le echa demasiada mayonesa?".

La segunda persona en probarlo fue la madre de la anterior consumidora. Antes de darle una primera mordida, dijo que el pan se veía "muy rico", pero cuando probó el completo italiano, manifestó que "no tenía sabor, sabe solo a tomate. Debes sazonarlo con sal, por ejemplo, con cebolla picada".

Una "salsa mágica" cambió la impresión de los japoneses

Para las siguientes tres personas, Japonesito Yuma utilizó lo que él denominó como "salsa mágica", muy popular también en Chile. Específicamente, además de mayonesa, le agregó ketchup, marcando un antes y un después en el paladar de los consumidores locales.

"¿Este estilo es auténtico? Está bueno, está demasiado rico. Estoy sorprendida, porque superó mi idea. ¿Cómo decirlo? Pensé que iba a ser más sencillo, pero sorprendentemente parece auténtico. Me parece muy bueno, muy rico", declaró una joven tras darle una probada.

Otro consumidor tuvo una opinión similar: "Es más delicioso de lo que esperaba, las expectativas eran bajas. Está bueno, el tomate me parece muy rico", exclamó mientras tenía la punta de la nariz ligeramente manchada con mayo.

Ambos probaron el completo italiano con ketchup y quedaron encantados (YouTube)

Para el quinto cliente mantuvo el ketchup, pero le agregó un condimento similar al merkén por sobre las salsas, lo que en Chile no es muy popular: "Está muy bueno, la palta es muy rica, ¡delicioso! Nunca he comido completo italiano, es primera vez. Es un poquito picante", señaló.

A modo de conclusión, el youtuber comentó que es difícil crear en los japoneses la misma sensación de disfrute que los chilenos tienen cuando comen completo italiano.

"Los gustos son distintos, entonces hay que ajustar los ingredientes, las salsas… Eso tengo que pensar bien. Fue interesante, poco a poco voy a mejorar todo. Espero que muchos japoneses conozcan esta comida tan rica, tan buena de Chile", finalizó el asiático.

