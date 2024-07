"Tenía la vista ida": Habla testigo clave que vio por última vez a María Ercira antes de su desaparición

17 jul. 2024 - 10:44 hrs.

¿Qué pasó?

Han pasado más de dos meses desde que María Ercira Contreras, una adulta mayor de 85 años, desapareció sin dejar rastro alguno en el restaurante Fundo Las Tórtolas de Limache, en la región de Valparaíso.

La mujer había ido a celebrar el Día de la Madre junto a su familia el pasado 12 de mayo y en un momento decidió ir al baño del restaurante, sin embargo, nunca regresó a la mesa con sus familiares. De ahí en más, se han realizado masivos operativos de búsqueda en cerros, quebradas y canales cercanos, pero no se ha encontrado ningún rastro de María Ercira.

El equipo de Mega Investiga conversó con Fernando Aedo, un testigo clave del caso, ya que fue la última persona que vio con vida a María Ercira, pese a que no era parte de la familia.

¿Qué dijo el testigo clave en el caso de María Ercira?

Fernando Aedo vio a María Ercira Contreras cuando ella iba saliendo del baño en dirección al estacionamiento del restaurante, el último lugar en el que las cámaras de seguridad captaron el paradero de la mujer antes de desaparecer.

María Ercira

En ese momento, Aedo la confundió con una funcionaria del restaurante, por lo que detuvo el vehículo y saludó a María Ercira para preguntarle en qué lugar podía estacionarse.

"Creí que era una persona directa del restaurante, como dándote la bienvenida, pero cuando me di cuenta de que tenía la vista ida, dije 'debe ser otra persona'", contó.

Pese a que este hombre saludó a María Ercira, ella no le respondió nada: "Solamente miró sobre mí hacia adelante y siguió su camino... avanzó un poco, miró hacia los lados, cruzó y después subió hacia los estacionamientos".

"Me queda como ese remordimiento de por qué no la ayudé, por qué no hice algo al respecto, y me siento con un poco de culpa", confesó Aedo.

Fernando Aedo

Familia de María Ercira plantea teoría de un secuestro

Carla Hernández, nieta de María Ercira, y gran parte de su familia, están convencidos de la intervención de terceros en este caso. "Si ella hubiese tenido un accidente, nosotros ya sabríamos. Hubo intervención de terceros y hay que investigarlo".

"Temo que sí sea un secuestro. Yo me pregunto qué pasa si se equivocaron de abuela... puede ser que la víctima de la extorsión haya sido una persona con mucho dinero y quizás pensaron que mi abuela era familiar de esa persona", reveló la nieta.

Pese a ello, el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, se muestra cauto ante una posible intervención de terceros. "Hasta el día de hoy no tenemos antecedentes de participación de terceros, pero no nos cerramos a ninguna posibilidad".

De todas maneras, la Fiscalía confirmó que investigará los túneles subterráneos que están cercanos al Fundo Las Tórtolas y que cruzan gran parte de Limache, ya que la familia teme que el cuerpo de María Ercira aparezca ahí.