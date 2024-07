Será antes de Fiestas Patrias: ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

17 jul. 2024 - 10:25 hrs.

Para muchos ya comenzó el segundo semestre del 2024, por ejemplo, los escolares ya terminaron sus vacaciones de invierno en gran parte del país y son muy pocos los trabajadores que han tenido un receso en este periodo invernal.

Sin embargo, aún quedan algunos feriados para esta segunda mitad del año, días en los que se podrá tener un pequeño descanso de las actividades cotidianas. Es más, de los 18 feriados que estaban calendarizados para este año, se han festejado 8, por lo que restan 10 festivos por celebrar.

¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

Recientemente, se conmemoró el Día de la Virgen del Carmen, feriado que se celebró el martes 16 de julio, pero, en aproximadamente un mes más, será el próximo día festivo.

En concreto, el próximo feriado en Chile será el jueves 15 de agosto, fecha en que se conmemore la Asunción de la Virgen, considerado como un feriado de carácter religioso.

Cabe recordar que este día se celebra la creencia de que el cuerpo y alma de la Virgen María fueron llevados al cielo luego de partir del escenario terrenal. Esto, según la tradición y teología de la Iglesia Católica.

¿Es feriado irrenunciable el 15 de agosto?

Que un día sea feriado obligatorio o irrenunciable significa que todos los trabajadores del comercio no tendrán que ejercer sus labores, a excepción de quienes presten servicios en estos lugares:

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento, tales como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados

Establecimiento de venta de combustibles (conocidas como "bencineras" o "bombas de bencina")

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociada a establecimientos de venta de combustibles, es decir, aquellos lugares comerciales de venta directa al público ubicados dentro del recinto de las bencineras, donde se elaboran y venden alimentos preparados en el mismo sitio, y son consumidos por el cliente en el propio local.

No obstante, el feriado del 15 de agosto del 2024 no es considerado como irrenunciable en Chile, por lo que lo mencionado anteriormente no aplica para este festivo, correspondiente a la Asunción de la Virgen.

Todos los feriados que quedan en 2024

De este modo, los 10 días feriados que quedan para este 2024 son los siguientes: