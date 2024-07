"Estoy segura de que se la llevaron": La teoría de la mejor amiga de María Ercira sobre por qué no volvió a la mesa

12 jul. 2024 - 12:22 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se cumplen dos meses exactos desde la desaparición de María Ercira Contreras, la adulta mayor de 85 años que se perdió en el restaurante Fundo Las Tórtolas, ubicado en Limache, en la Región de Valparaíso.

La mujer había ido a celebrar el Día de la Madre en un almuerzo familiar el pasado 12 de mayo cuando fue al baño del restaurante, sin embargo, nunca regresó a la mesa con sus seres queridos. De ahí en más, la Fiscalía ha buscado sin mayores resultados el paradero de la mujer.

El equipo de 'Mucho Gusto' se contactó este viernes con Carmen, la mejor amiga de María Ercira, quien dio su parecer respecto a la enigmática desaparición y explicó cuál es su teoría en este caso.

¿Por qué María Ercira no regresó a la mesa con su familia?

Carmen cree que una vez que María Ercira salió del baño del restaurante, que se encontraba en el patio del recinto, no supo cómo volver al sector de los comedores en el interior.

María Ercira Contreras

Ante ello, planteó que Ercira "decidió ir al estacionamiento para rehacer el camino que habían hecho (con su familia) cuando se bajaron de la camioneta y caminaron hacia al restaurante".

La mujer aseguró que imposible que haya ido a otro lugar. "En ningún caso creo que ella haya subido (al cerro), porque ella era muy cuidadosa, entonces no iba a subir a un lugar peligroso".

Carmen piensa que María Ercira llegó al estacionamiento, ya sea por estar perdida o porque alguien la llamó, pero en ese lugar algo ocurrió que cambió todo.

"Estoy segura de que se la llevaron en un auto"

Carmen explicó que en el estacionamiento podrían haber ocurrido diferentes hechos. "Puede ser que alguien la haya tropezado o botado por causalidad y se asustó sin asumir su responsabilidad. (Quizás) la pusieron adentro de un auto para sanar las heridas que se hubiese hecho".

María Ercira permanece desaparecida

La mujer también sugiere que alguien quizás retrocedió o avanzó en auto y la atropelló por accidente. "Todas las suposiciones son posibles y hay que investigarlas porque no puede una persona desaparecer".

La amiga de María Ercira fue más allá y planteó: "Estoy segura de que hay intervención de terceros, estoy segura de que salió desaparecida en un auto, escondida, por supuesto. La pusieron en el asiento de atrás o en el piso".

"La persona que la sacó fue porque tuvo un accidente con ella y no asumió su responsabilidad (...), si no se encontraría. Han registrado muy bien y no han encontrado nada, ningún rastro", planteó.

Descarta que María Ercira haya escapado

Otra de las hipótesis que se ha llegado a plantear en este caso es que María Ercira se escapó por su propia cuenta del lugar, algo que Carmen descarta de plano ante el buen trato y cariño que tenía con su familia.

"Ella estaba perfecto, siempre muy feliz con la familia con la que vivía y con su vida. Además, era autovalente, no necesitaba ir al baño acompañada, ni que la ayudaran a caminar. Todo lo hacía absolutamente sola y con pleno conocimiento de dónde estaba", explicó la mujer.

Todo sobre Noticias Chile