"Se me hacían bien raros": Mexicano quedó sorprendido con el "estacionamiento de carritos" en supermercados

12 jul. 2024 - 17:25 hrs.

Como chilenos o residentes del país, hay situaciones que nos parecen cotidianas y no les prestamos demasiada atención, pero algo contrario ocurre en los extranjeros durante los primeros días de su estancia en Chile.

En las últimas horas, un video en TikTok se hizo viral porque muestra la sorpresa de un mexicano al ver que, en determinados supermercados, hay un "estacionamiento" de carritos, los tradicionales bolsos que van sujetos a una estructura con ruedas para trasladar la mercadería.

El registro tiene 215 mil reproducciones, miles de likes y cientos de comentarios de usuarios, quienes valoraron la utilidad del carrito, resaltando su importancia en un contexto en que los principales comercios ya no entregan bolsas plásticas a sus clientes o consumidores.

"Descubrí lo útiles que son"

El protagonista del particular viral es Olaff Marín, un norteamericano que, desde que llegó a Santiago, ha grabado cápsulas bajo el hashtag #MexicanoEnChile para compartir su experiencia viviendo en este rincón del mundo.

Captura de TikTok (@soy.olaff)

En el video en cuestión, el usuario afirmó que "¡sin carrito, no hay chileno!", agregando la siguiente anécdota: "Cachen que es tan chileno que hay un estacionamiento de carritos, porque la gente se los trae para llevarse su super (lo que compran en el supermercado)".

"Cuando llegué a Chile, se me hacían bien raros esos carritos. Hasta decía como 'oh, qué exagerado. No se ocupa un carrito para ir al super', y después descubrí lo útiles que son. Todo el mundo tiene su carrito para ir al super, para ir a la feria y nada, están bonitos", comentó.

Por último, propuso que "deberíamos empezar a hacer eso también en México", sugiriendo que los carritos sean usados en su país natal.

La reacción de los usuarios de TikTok

Los cibernautas que interactuaron con el video de Olaff hicieron divertidos comentarios, tales como "yo tengo el mega carrito 3000 versión 'terreneitor'", "ahora salieron unos carros 4x4", "el carrito del chileno no es un lujo, es un estilo de vida", "no puedo vivir sin él", entre otros.

Todo sobre Virales