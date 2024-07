"Hoy no se sabe dónde están sepultados": Acusan a cementerio de extravío de cuerpos a través de querella

09 jul. 2024 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

Una insólita situación es la que atañe al Cementerio N°3 de Playa Ancha, región de Valparaíso, luego de que se denunciara que faltan cadáveres en ese camposanto.

De acuerdo a lo que consigna La Estrella de Valparaíso, exhumación ilegal, extravío de cadáveres y desorden en las lápidas son solo algunas de las problemáticas que se vienen denunciando, al menos, desde hace cinco años.

En concreto, ha sido el Comité de Familiares, la organización que ha dado cuenta de esta situación. Todo esto, a propósito de que la tumba de sus seres queridos resultara inundada en 2019. Habiendo pasado un lustro de aquel episodio, y ante la falta de respuestas, han interpuesto una acción judicial.

De hecho, fue este lunes que se realizó la mentada acción, mediante la cual se presentó una querella contra quienes resulten responsables de los delitos de exhumaciones ilegales y extravíos de cinco cuerpos.

Al respecto, Carlos Terán, uno de los abogados patrocinantes, hizo hincapié en que las familias afectadas solo buscan certezas.

"Los antecedentes se remontan al año 2019; en aquella época se produjeron inundaciones en las tumbas del sector de Playa Ancha y dentro de este marco, la seremi de Salud de la época (...) determinó la prohibición de funcionamiento de esos cementerios parques, ya que había napas subterráneas que no habían sido tratadas, no contaban con la autorización sanitaria para el funcionamiento y, además, tenían un declive, es decir, el terreno no permitía la evacuación de las aguas", dijo el abogado.

En ese sentido, Terán agregó que "el cementerio dispuso realizar exhumaciones y hacer drenaje en algunos casos, pero esas exhumaciones fueron ilegales, ya que no contaban con los servicios sanitarios correspondientes".

Dice, a propósito de lo mismo, que "se perdieron cuatro cuerpos; hoy no se saben donde están sepultados, y existe un quinto que nadie sabe dónde está, porque el cementerio dice que no está enterrado en el parque (...) Tenemos así cinco cuerpos perdidos".

"No ha existido ninguna explicación por parte de la seremi de Salud de porqué se volvió a habilitar el funcionamiento del cementerio parque".

A través de la querella son 50 familias la que se están representando en razón de los delitos mencionados anteriormente. "Acá no hay respuestas. En este momento tenemos cinco familias con familiares desaparecidos y no sabemos, con este juicio, cuántos más vamos a encontrar", apuntó Juana Moreno, presidenta del comité en cuestión.

