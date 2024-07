"¿Y a mí qué?": Indignación por video de mujer que caminó sobre floración temprana del Parque Nacional Desierto Florido

08 jul. 2024 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los eventos naturales más importantes en la región de Atacama es la aparición del denominado desierto florido, que suele apreciarse entre los meses de agosto y septiembre. Sin embargo, actualmente ya se puede ver la superficie teñida de rosa por la aparición de algunas flores.

Hay quienes han concurrido al Parque Nacional Desierto Florido durante los últimos días para tomarse fotografías con el bello paisaje. Fue en ese contexto que surgió toda una polémica por el actuar de una visitante.

Mujer es captada caminando sobre desierto florido

En las imágenes, que han sido duramente cuestionadas en X (anteriormente Twitter), la mujer aparece caminando sobre el crecimiento temprano de plantas en el desierto de Atacama, aplastando las flores que pertenecen a un ecosistema frágil y único.

"Las flores no se pueden pisar", "Oiga, salga de ahí, no pise las flores" y "Después no van a haber más flores si se pisan", son algunas de las advertencias que los testigos le hacen a la desconocida, mientras ella se toma fotos con su teléfono.

Al final de la secuencia, se oye a la mujer decir "¿y a mí qué?", una frase que la convirtió en blanco de críticas.

Gran parte de la flora del lugar está compuesta por especies endémicas que están amenazadas. Pisar estas flores podría dañarlas irreparablemente, afectando el ciclo natural de reproducción y supervivencia de las plantas y los insectos que dependen de ellas.

¿Se adelantó el desierto florido?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, explicó este lunes 8 de julio en Mucho Gusto que el temprano florecimiento en el desierto se produjo por las lluvias registradas en la zona durante el pasado mes de abril.



Sin embargo, Sepúlveda distinguió que "hablar de desierto florido en general no es correcto, porque se está dando por puntos localizados. Estos son 'manchones' de desierto florido, porque el fenómeno como tal tiene una variedad mucho mayor de flores y de plantas".

De hecho, recientemente, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entidad a cargo de la administración del parque, aclaró que no es correcto decir que se adelantó el desierto florido.

En diálogo con Qué Pasa, César Pizarro, jefe de la sección Conservación de la Biodiversidad y encargado de Investigaciones Científicas Conaf Atacama, explicó que en realidad se trata de una activación vegetal acotada debido a las lluvias otoñales, que "podría durar hasta fines de julio en algunos lugares".

"Para que ocurra el fenómeno Desierto Florido, como todos lo conocen, se requieren lluvias entre julio y agosto, para que así ocurra una activación en primavera", destacó.