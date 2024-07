"Daba todo por sus hijas y lo extrañan": Esposa de hombre desaparecido en Hualpén pide ayuda para encontrarlo

08 jul. 2024 - 11:01 hrs.

¿Qué pasó?

A eso de las 19:10 horas del pasado 5 de julio fue la última vez que se vio a Eduardo Ríos Silva, hombre de 37 años, desaparecido luego de salir de su trabajo en buses Hualpén. A pesar de que Ríos es magallánico, desde el año 2006 que está asentado en Concepción.

Sin embargo, las primeras alertas de la desaparición del hombre empezaron a circular en grupos de redes sociales de Punta Arenas, dando aviso de lo ocurrido y entregando detalles que lo puedan hacer más reconocible como su vestimenta de aquel día: un pantalón beige y una casaca gris, según indica el medio magallánico El Pingüino.

"No me respondió nada"

Sobre lo que sucedió aquel día, Carolina, la esposa de Ríos, indica que todo partió como un día normal. Ella subió al auto a las hijas que ambos tenían en común y a su pareja. En primer lugar, pasaron a dejar a las niñas al colegio para posteriormente ir a dejar a su esposo al trabajo.

En la tarde, la rutina era más o menos similar: primero había que retirar a las niñas al colegio y después pasar a buscar a Eduardo al trabajo. "Y no me llamó para ir a buscarlo", dijo Carolina Cid.

Créditos: Facebook

A las 10:00 horas del viernes, la esposa le escribió "y me contestó. Después seguí mandándole mensajes por WhatsApp y no contestaba, salía el visto. No me respondió nada", recordó la mujer.

De acuerdo a las labores que ha realizado Carabineros, estas permitieron establecer la hora del término de la jornada laboral. Pero después de eso, no existe información. A las 20:30 ya lo llamaba y me tiraba al buzón de voz.

"Un buen papá, el mejor de todos"

Respecto a la forma en que se conocieron, Cid especifica que fue en un matrimonio y conectaron "inmediatamente. Nunca pensamos en quedar tanto tiempo juntos, porque yo soy siete años mayor que él. Nos seguimos viendo, seguimos saliendo".

"Él es un caballero, siempre lo fue; una linda persona, un buen papá, el mejor de todos, daba todo por sus hijas que son súper paponas y lo extrañan", sumó.

De acuerdo a lo que consigna el mentado medio, las redes familiares de Eduardo están todas en Punta Arenas. En Hualpén hay solo compañeros de trabajo que han hecho la ruta que separa la oficina de la casa familiar.

En cuanto a las labores de búsqueda, el Grupo de Operaciones Policiales (GOPE) de Carabineros se encuentra realizando las pesquisas en el río y la desembocadura del Río Biobío. De la misma manera, se han desplegado buses y drones.

Mientras se llevan adelante esos trabajos, Carolina Cid permanece con sus hijas a sabiendas de lo demoroso que pueden ser las investigaciones. En caso de tener información sobre su paradero se solicita llamar al +56 9 9718 3201.