"Cualquier ayuda sirve": Johnny Herrera reporta el robo de su auto a las afueras de un restaurante

07 jul. 2024 - 11:39 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo 7 de julio, el exfutbolista de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, denunció a través de sus redes sociales el robo de su vehículo en Reñaca, región de Valparaíso.

Roban camioneta a Johnny Herrera

Según explicó el panelista de TNT Sports, el robo del vehículo ocurrió en horas de la noche del sábado en las afueras del restaurante "Roberta", el cual se ubica en la parte alta de Reñaca y cercano a la comuna de Concón.

"Buen día... Me robaron mi camioneta anoche fuera de Roberta. Entre Reñaca y Concón. Cualquier ayuda sirve. Gracias!", escribió el exportero en una historia de su cuenta de Instagram en la cual aparece una foto de su auto.

Posteriormente, Herrera actualizó la información del robo en otra historia en la misma red social, señalando que el vehículo había sido visto en Santiago.

Johnny Herrera y su camioneta robada (Instagram)

"Actualización... Vista en Santiago. Sector Departamental, 2am aprox...", escribió junto a una nueva fotografía de su automóvil.

Encerrona previa en Viña del Mar

En agosto del año 2022, Herrera también fue víctima de la delincuencia en Viña del Mar, cuando sufrió una encerrona que involucró armas de fuego por parte de varios delincuentes.

"Se me cruzó un auto con gallos con pistola, se bajaron dos, eran como cuatro. Me venían siguiendo, me di cuenta y me quitaron el auto, me apuntaron. Decían '¡Pégale un balazo!, ¡Pégale un balazo!', pero creo que era más para meter miedo", relató Herrera en dicha oportunidad.

"Gracias a Dios no pasó nada más y no iba con mi hijo, que eso es lo mejor, solo es material, cosas materiales... Insisto, no estaba con mi hijo atrás, si no todo hubiera sido muy distinto", agregó esa vez tras sufrir el robo de su Porsche Cayenne.

Todo sobre Johnny Herrera