"Me quedé en shock": Damnificados de incendio en Viña del Mar denuncian excesivos cobros en cuentas de la luz

07 jul. 2024 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

Los vecinos damnificados por el megaincendio de febrero en Viña del Mar denunciaron excesivos cobros en sus cuentas de la luz, pese a que muchos solo tiene viviendas de emergencia e, incluso, algunos no viven en sus antiguos domicilios.

Excesivos cobros de energía eléctrica

El presidente de la Junta de Vecinos de Villa Independencia, Alejandro Moreno, señaló en radio Cooperativa que "se tiene que investigar por qué motivo, yo sé que hay varias gentes que todavía tiene la pura casa de emergencia, pero no están viviendo y no están consumiendo nada, y les llegó igual (la cuenta) por 200 mil pesos de cobro".

"Esto es un golpe y lo hemos dicho todos los dirigentes, nosotros hemos estado con todas las seremías y ha estado muy lenta la reconstrucción; en estos cinco meses ya se han autoconstruido (los damnificados)", añadió.

"Me quedé en shock porque yo no tengo casa y me están cobrando luz, no tengo ni tele, no tengo ningún electrodoméstico", relató a radio Bio Bio Constanza Durán, una vecina del sector que dijo recibir una cuenta de más $100.000, pese a vivir en una casa de emergencia que le entregó TECHO.

Incendio en Viña del Mar (Aton)

Vicente Vargas, otro vecino de ese sector de Viña del Mar, explicó que a fines de marzo la empresa eléctrica Chilquinta otorgó tres meses sin costo en el servicio para los damnificados; sin embargo, esta semana "me llega de golpe la cuenta, 228 mil pesos", dijo.

¿Qué dijo Chilquinta?

Según reporta Cooperativa, la gerenta de Servicio al Cliente de Chilquinta, Paulina Guzmán, explicó que "luego de haber estado cinco meses con las cuentas congeladas en las zonas afectadas por los incendios de febrero, hemos retomado el cobro de los hogares que ya cuentan con medidor".

La ejecutiva sostuvo que las boletas "incluyen consumos que quedaron pendientes de antes del incendio y estos fueron facturados sin intereses. A lo anterior, se considera lo que ha consumido desde la instalación del equipo de medida".

"Entendiendo lo que esto significa, hemos creado alternativas de pago para quienes necesiten ayuda para ponerse al día con su cuenta. Es por ello que hacemos un llamado a todos nuestros clientes que tengan dudas sobre su boleta o necesitan acogerse a algún beneficio, acercarse a nuestra oficina comercial", cerró.

