"Tememos que el crimen organizado haya actuado": Nieta de María Ercira plantea nueva hipótesis sobre su desaparición

06 jul. 2024 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

Dentro de pocos días se cumplirán dos meses desde que la enigmática desaparición de María Ercira Contreras, mujer de 85 años a quien se le perdió el rastro mientras celebraba el Día de la Madre en un restaurante de la comuna de Limache, región de Valparaíso.

Han sido 56 días de angustia para la familia de la mujer, lo que llevó a uno de sus hijos a presentar una querella en la que piden el auxilio de la Brigada ECOH de la Fiscalía Nacional y una nueva revisión del sitio del suceso a cargo de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.

Los familiares piden investigar los hechos ocurridos bajo los delitos de secuestro con homicidio o lesiones graves, u homicidio simple o lesiones graves, o abandono de persona desvalida, y que se dirige contra quienes resulten responsables.

La nueva hipótesis de la familia de María Ercira

Carla Hernández, nieta de María Ercira, lamentó la falta de novedades en el caso y pidió acelerar la respuesta de la Fiscalía sobre las diligencias solicitadas en la querella. "Creemos que debe hacerlo de manera urgente, porque acá se teme que haya intervención de terceros", afirmó.

Carla Hernández/María Ercira Contreras

En este sentido, enfatizó en que no cree que su abuela haya sufrido un accidente, tal como apuntaban las primeras hipótesis: "Si mi abuela hubiese tenido un accidente, como se creyó en un principio, ella ya habría aparecido, no puede ser que una persona en un fundo privado desaparezca, en un restaurante, cuando fuimos a celebrar el Día de la Madre".

"Pienso que se debió haber cercado el sitio del suceso, no se hizo. Se investigó siempre como un accidente y esperamos ahora como familia que la Fiscalía tenga el máximo profesionalismo", continuó.

La joven señaló que cada día que pasa, aumentan las posibilidades de que los involucrados desaparezcan las pruebas. "Tememos que el crimen organizado haya actuado, porque el crimen organizado no deja rastro y por eso es que estamos tan preocupados de que estas diligencias se ordenen ahora", destacó.

Hernández apuntó a que es extraño que en todo este tiempo no hayan podido encontrar ningún artículo que corresponda a su abuela: "Nos hace pensar que el crimen organizado actúa tan bien que no deja ningún rastro. Mi abuela ese día andaba con unos zapatos que se desprendían fácilmente, andaba con un collar de perlas, andaba con una chaqueta, cualquiera de esos elementos se pudo haber desprendido y no hay nada".

Asimismo, sostuvo que "tememos que a mi abuela la hayan ocultado, no sabemos donde. Nos interesa que se revise el suelo, los túneles que están cerca del Fundo Las Tórtolas, ahí en la Casona Eastman. Es de gran relevancia esa revisión del sitio del suceso".

"Yo creo que esto fue premeditado, que se pensó de muy buena manera para no dejar rastro", indicó la joven. Finalmente, llamó a revisar el suelo de los túneles, ya que "es interesante. Tiene que ir una brigada a analizar".