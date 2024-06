Trabajó cuatro décadas, jubiló y ahora es artesano para mejorar su pensión: La historia viral de adulto mayor de 91 años

10 jun. 2024 - 17:10 hrs.

Después de trabajar 40 años en el sector privado, Mario Araneda jubiló para dedicarse a la artesanía, siendo hoy uno de los comerciantes que siempre está presente en la "Ecoferia de La Reina", en la comuna del sector oriente de la Región Metropolitana.

Su historia se hizo viral en TikTok gracias a François Pouzet, creador de contenidos orientado a ayudar a emprendedores para dar a conocer su negocio. En la red social, los usuarios manifestaron su interés por visitar su stand y comprar las figuras de madera que él confecciona a sus 91 años de edad.

El caso guarda algunas similitudes con el de Sergio Reyes, también artesano que atiende en el Edificio Dos Caracoles de Providencia. Después de confesar que "hay días que vendo cero pesos", su historia se viralizó a tal magnitud que pasó a recibir cien personas en su local, aumentando sus ventas.

De la contabilidad a la artesanía: la historia de Mario Araneda

En el registro, que a esta hora suma más de 412 mil reproducciones y casi 50 mil likes, el adulto mayor comienza relatando a qué se desempeña en la actualidad.

"Me dedico a la artesanía en madera, sobre todo, maderas nativas. Hace 15 años que me dedico exclusivamente a esto. Lo tenía como un hobby, pero ahora es como mi actividad habitual", comentó, agregando que su objetivo es "buscar la belleza" en la materia prima que usa para sus obras artísticas.

Mario Araneda, el artesano de 91 años que vende sus obras en La Reina (TikTok)

Con respecto al motivo que lo llevó a su actual labor, relató que "fui contador de empresas durante 40 años. Jubilé en el 95 y empecé de inmediato (con sus artesanías), porque me bajaron los ingresos; entonces, busqué una forma de tener dinero adicional a mi jubilación".

"Tío Mario", como lo denominan sus cercanos, es uno de los fundadores de la "Ecoferia de La Reina", la que funciona hace 15 años en esa comuna (los miércoles y sábados, entre las 09:30 y las 14:00 horas).

A esta feria llegó por la recomendación de uno de los organizadores, que conocía su trabajo: "Vine y no me he ido nunca. Estoy en la feria desde que se inició, hace 15 años. Yo soy el que no falta, la gente me conoce porque estoy aquí al pie del cañón. Me siento totalmente motivado por mi trabajo", concluyó el comerciante de 91 años.

"Extraordinario"

Además de solicitar información del lugar en el que vende sus artesanías, varios usuarios de TikTok elogiaron la historia del comerciante.

Algunos de los comentarios fueron "ojalá la vida me dé el privilegio de llegar a su edad y en esas perfectas condiciones", "que Dios lo bendiga", "lo felicito", "extraordinario", "qué hermoso trabajo", entre otros.