Ministra Orellana y despenalización del aborto: "Se busca garantizar igualdad en el acceso"

¿Qué pasó?

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a las 42 causas de abortos fuera de las tres causales abiertas en 2023, y a cómo afectaría una posible despenalización del aborto a la igualdad de clases.

Ante lo anterior, destacó que la propuesta del Presidente Gabriel Boric busca no solo despenalizar el aborto, sino también garantizar el acceso equitativo a este procedimiento, independientemente de la situación económica de las mujeres.

Cabe recordar que según datos del Poder Judicial, en 2023 se abrieron 42 causas relacionadas con abortos fuera del marco de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ley IVE). De estas, 19 corresponden a mujeres que terminaron su embarazo voluntariamente por causales no reguladas, otras 19 por interrupciones sin consentimiento, y cuatro por procedimientos realizados por facultativos.

¿Qué dijo la ministra Orellana?

La secretaria de Estado explicó que la legislación actual permite el aborto solo en casos de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre. "Se considera un delito, y cuando se constata, se inicia un procedimiento", señaló.

Además, mencionó estudios que indican que las sanciones incluyen castigos morales adicionales, como la obligación de participar en sesiones con organizaciones antiaborto, lo cual excede las penalidades establecidas en el Código Penal.

Respecto a las denuncias hechas por profesionales de la salud, la ministra recordó que desde los años 2000 existe una circular que protege la privacidad de los pacientes y que no obliga a los facultativos a denunciar casos de aborto, lo cual no impide la atención médica adecuada.

Orellana conectó estas observaciones con el anuncio del Presidente Boric sobre un proyecto de legalización del aborto.

"No se busca solo que no sea un delito, sino garantizar igualdad en el acceso al aborto. En Chile, las mujeres con recursos pueden acceder a procedimientos seguros, mientras que las demás recurren a métodos inseguros. Queremos despenalizar y asegurar que el acceso al aborto no dependa del bolsillo de las mujeres", concluyó al respecto.

