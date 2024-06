Boric descarta "intención electoral" por aborto: "Es un tema de convicción de que las mujeres tienen derecho a decidir"

03 jun. 2024 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

La presentación de un proyecto de aborto libre fue uno de los anuncios más comentados de la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, y fue precisamente el tema que abordó este lunes.

Desde el Palacio de La Moneda, y tras liderar el comité político ampliado junto a los líderes de los partidos oficialistas, el Mandatario descartó que la iniciativa tenga fines electorales. Además, hizo un llamado a que la discusión del aborto no condicione el avance de la reforma de pensiones.

¿Qué dijo el Jefe de Estado sobre el aborto?

"He escuchado una pregunta que la verdad me sorprende. Ha habido interpelaciones de si esto es un tema electoral o no es un tema electoral, y a mí me gustaría decirle a todos quienes están escuchando que en materia de derechos de las mujeres no hay una interpretación por parte del Gobierno ni mía respecto de cuáles son los beneficios para la próxima elección", comenzó diciendo.

Boric este lunes en La Moneda / ATON

El Jefe de Estado sostuvo que "es un tema de convicciones de que las mujeres tienen derecho a decidir, y por lo tanto de esa manera lo planteamos, es un tema que se tiene que discutir. Sabemos que hay diferentes visiones en la sociedad, diferentes visiones en el Congreso, pero lo que sería inaceptable es que se niegue la discusión respecto de este tema, que se pueda opinar y debatir públicamente como corresponde en una democracia".

"Sería sumamente delicado que condicionen el debate o la aprobación de reformas sociales"

"Me parece que sería sumamente delicado que hayan sectores de la política, que yo espero que sean los menos, que condicionen el debate o la aprobación de reformas sociales importantes, como por ejemplo la reforma de pensiones, a otros temas que no están de acuerdo. Esa señal me parece que sería tremendamente negativa y castigada por la ciudadanía", deslizó.

En ese sentido, la máxima autoridad del país aseguró que "si alguien dice 'no vamos a discutir pensiones porque no estoy de acuerdo con el aborto', ¿qué opinaría la persona que hoy día no tiene una pensión que le alcance para tener una vejez digna? Entonces, separemos los temas".

"Las mujeres tienen derecho a decidir y eso se tiene que debatir públicamente"

"En democracia tenemos todos derecho a estar en desacuerdo, pero los temas se debaten libremente. Espero que las preocupaciones de la mayoría de la ciudadanía, como por ejemplo en materia de seguridad, el fast track de pacto fiscal, el cumplimiento tributario para que no haya evasión ni elusión, o para acelerar las reformas pro crecimiento, como por ejemplo el tema de los permisos, no se supediten a discusiones en las que legítimamente tenemos desacuerdos".

Boric zanjó así que "acá no hay una intención electoral ni por mi parte ni por parte del Gobierno, lo que hay es convicciones de que las mujeres tienen derecho a decidir y eso se tiene que debatir públicamente".