"Sería muy irresponsable": Vallejo no cree que la oposición paralice el trabajo legislativo por anuncio de aborto legal

03 jun. 2024 - 13:15 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las posibles consecuencias en las relaciones del Gobierno con la oposición tras el anuncio de aborto legal realizado por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública.

Cabe recordar que en su último discurso el Mandatario aseguró que "las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir", generando el rechazo de diputados de oposición, algunos de los cuales se retiraron del Salón Plenario del Congreso.

"Sería muy irresponsable"

A pesar de que la molestia en Chile Vamos podría significar una tensión en los acuerdos futuros sobre otras materias, la ministra Vallejo le bajó el perfil descartando que se vaya a generar una "parálisis" legislativa.

"No creo que la oposición llegue a paralizar el Congreso solo por una diferencia con el Gobierno. Sería muy irresponsable", señaló en entrevista con Pauta.

"No creo, independiente de los sectores más radicales, pero no imagino a Chile Vamos paralizando el trabajo legislativo solo porque no le gusta el anuncio sobre aborto legal", añadió la secretaria de Estado.

"No veo a la oposición llegando a ese límite"

En esa línea dijo no creer que "se deseche, por ejemplo, la posibilidad de aumentar las pensiones de los jubilados porque el Gobierno dice que dialoguemos sobre aborto".

Asimismo, tampoco ve que la oposición descarte la posibilidad de avanzar en el fast track de seguridad "porque tiene una diferencia en materia de aborto".

"Creo que puede ser como una reacción, no les gusta (…), pero la verdad es que no veo el conjunto de la oposición llegando a ese límite para poner en riesgo otras urgencias y prioridades de la gente", cerró.