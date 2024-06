"Carroñeros de la basura": Banda delictual se dedica a asaltar camiones recolectores con armas de fuego

03 jun. 2024 - 11:05 hrs.

Roban comida, artículos de limpieza y todo lo que les pueda reportar algún tipo de ganancia. Así es como operan 'Los Moscas', un grupo delictual que se dedica a asaltar camiones recolectores de basura.

Un reportaje emitido por Meganoticias dio cuenta del famoso grupo de delincuentes que, pese a todas las fiscalizaciones, continúan operando con impunidad en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de Quilicura.

¿Cómo operan 'Los Moscas'?

'Los Moscas' funcionan como una peligrosa banda de delincuentes, conformada por cerca de 30 personas, tanto niños como adultos jóvenes, que asaltan los camiones recolectores de basura del país.

El grupo suele quedarse en las afueras de la planta de tratamiento de basura de la empresas KDM, en la que cada día ingresan cientos de camiones. Es ahí en donde intimidan a los conductores para llevarse todo lo que pueda resultarles útil de los desechos, entre ellos, alimentos sellados que ya no son aptos para el consumo.

Los Moscas

"Es una banda organizada de delincuentes. Andan fuertemente armados, con armas blancas y de fuego", declara un exguardia de seguridad del lugar. Otro guardia, que trabaja allí en la actualidad, asegura que un segundo grupo opera en la zona, los llamados 'Guatones'.

Ambas bandas se caracterizan por su violencia para atacar los camiones, e incluso operan de día y de noche. Suelen subirse a los vehículos mientras continúan en movimiento, e intentar sacar todo lo que puedan, principalmente comida.

"Se suben por la ventana del conductor, sacan el arma y les dicen 'tienes que dejarnos subir sí o sí'. Entonces el conductor lo que hace es quedarse parado", asegura el exguardia.

¿Por qué roban camiones de basura?

Por lo general, 'Los Moscas' buscan robar alimentos, que en su mayoría están vencidos. Vienesas, aceite, leche, carne, pollo, fideos, atún, son algunos de los productos que sustraen.

'Los Moscas' atacan también de día

Su objetivo no es otro que vender dichos alimentos que estaban en la basura, por ejemplo, en la feria. De hecho, se dedican a la reventa de productos vencidos y en mal estado, los que deberían terminar en rellenos sanitarios.

Los diferentes videos grabados por los propios guardias dan cuenta de que no pueden hacer mucho ante los delincuentes que roban con descaro frente a ellos. Los guardias se defienden con palos o tubos de PVC o fierros, los que usan para golpear los camiones y así intentar atemorizar a los asaltantes.

Uso de perros para defenderse

Otra forma de defensa que utiliza la empresa de seguridad subcontratista de KDM, llamada Fullclean, es el uso de perros, los que buscan ahuyentar a los delincuentes, según muestran los propios videos de los guardias.

Una medida que, según los propios trabajadores, infringe la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, ya que no hay claridad de quién autoriza su uso o a quién se responsabiliza si alguien resulta herido. El propio OS10 de Carabineros reveló que no está permitido usar perros como instrumento de defensa.

'Los Moscas' roban también contenedores

La gerenta general de Fullclean negó el uso de "guardias caninos" y explicó que "no son nuestros, ya no hay. Eso fue un experimento, pero no nos pertenecían, los contratamos a otra persona".

Por su parte, el subgerente de KDM, Rodrigo Muñoz, afirmó que "estamos dispuestos a colaborar con la autoridad, a formar una mesa de trabajo para poder terminar con este tipo de problemas. Nosotros hemos hecho nuestra injerencia desde la puerta hacia adentro con protección a nuestros colaboradores y clientes".

Algunos delincuentes no tienen más de 15 años

El equipo de Meganoticias se acercó a miembros del grupo de 'Los Moscas', quienes se mostraron reacios a conversar, aunque aseguraron que "el que viene, viene y saca sus cachureos y se lleva las cosas para la casa... Sale carne una vez al millón y la repartimos entre amigos y queda un resto para la casa".

El equipo de Meganoticias dio cuenta en otra investigación de hace un año, en que varios involucrados de la banda son menores de edad, e incluso no sobrepasan los 15 años. Desde el propio municipio de Quilicura revelan que estos hechos vienen desde hace por lo menos 15 años.

Según reveló el mayor Pablo Farias, de la 48° Comisaria de Quilicura: "Hay una ayuda por parte de los recolectores de basura que le entregan especies directamente a ellos (los delincuentes)".