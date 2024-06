"No hay ni un peso en mi bolsilo... apelaremos": Daniel Jadue queda en prisión preventiva por delitos de corrupción

03 jun. 2024 - 09:57 hrs.

¿Qué pasó?

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tras ser formalizado por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el caso Farmacias Populares.

¿Por qué se decretó prisión preventiva a Daniel Jadue?

La jueza Paulina Moya acogió la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), asegurando que la libertad del alcalde resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad.

Todo sobre Daniel Jadue

Asimismo, "no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría, incluso, configurar un peligro de reiteración", agregó la magistrada.

Por el contrario, explicó que "las medidas cautelares de menor intensidad son insuficientes para asegurar las finalidades el procedimiento, la seguridad de la sociedad y de la víctima, municipalidad de Recolecta".

Cabe destacar que, a petición de la defensa, el jefe comunal podrá cumplir la medida cautelar en el centro penitenciario Capitán Yáber.

"Apelaremos a esta medida desproporcionada"

"Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar", comentó Daniel Jadue en su cuenta de X.

En la publicación, además, anunció que "apelaremos a esta medida desproporcionada".

Medidas cautelares de otros imputados

José Muñoz Becerra, quien fuera encargado de ventas de Achifarp entre julio y noviembre del 2020 y luego secretario ejecutivo de la asociación desde noviembre a junio del 2022, también quedó en prisión preventiva.

En tanto, el médico Eduardo Sendra, también funcionario de Achifarp, quedó con arresto domiciliario nocturno.

¿Qué dijo fiscalía tras la audiencia de formalización?

"Lo que acaba de suceder es que, luego de tres días de audiencia de formalización y de discusión de cautelar, el tribunal ha dado por íntegramente acreditado los presupuestos materiales y la necesidad de cautela respecto de todos los delitos formalizados y todos los imputados que debatieron este aspecto", señaló el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendariz.