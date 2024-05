La increíble historia de náufrago ruso "atrapado" en Chile: Lleva 10 días durmiendo en aeropuerto de Punta Arenas

28 may. 2024 - 16:05 hrs.

Una historia digna de una película es la que vive Rimas Meleshyus, un ciudadano ruso de 72 años que ha pasado 10 noches seguidas durmiendo en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, en la ciudad de Puntas Arenas, región de Magallanes.

Este hombre arribó a Chile el año pasado tras un insólito hecho que lo llevó a recorrer el país. Sin embargo, Rimas perdió su documentación, por lo que hasta ahora no ha podido solucionar su situación migratoria, hecho que lo mantiene "atrapado" en territorio chileno.

Naufragó en el océano Pacífico y llegó a Chile: La increíble historia de un ruso aventurero

Rimas Meleshyus llegó a Chile el año pasado luego de que naufragó en el océano Pacífico el pasado 14 de octubre, cerca de las costas de las islas de Hawái, según consignó La prensa austral.

Rimas Meleshyus (Facebook)

En su llamado de auxilio, acudió el crucero francés “Le Commandant-Charcot”, el que viajaba rumbo a Chile. Fue así como Meleshyus navegó con la tripulación por más de 18 días hasta llegar a Punta Arenas el 3 de noviembre. Fue admitido en Chile por razones humanitarias y acogido por una familia.

De ahí en adelante se dedicó a recorrer todo Chile, visitando ciudades como La Serena, Coquimbo y Valparaíso. Luego, regresó a la Patagonia, se embarcó desde Chiloé a la región de Aysén y después tomó otro barco hasta Punta Arenas. Para moverse por el país vendió algunos de sus equipamientos tecnológicos que alcanzó a rescatar del naufragio, como cámaras e instrumentos de navegación.

Sin embargo, al regresar al sur ha vivido una serie de problemas debido a que en el naufragio perdió sus papales, por lo que no ha podido regularizar su situación migratoria. Tiene el ingreso hecho, pero no cuenta con los papeles para salir.

Además, tiene sus tarjetas bancarias y el teléfono bloqueados. Ante ello, una comunidad de aficionados a la navegación que lo sigue en blogs y a través de su Facebook, le han entregado donaciones para que pueda sobrevivir. De momento, su alojamiento continúa siendo el aeropuerto, por lo que personal de la Dirección de Aeronáutica le ha dado enseres personales y algunos alimentos.

Rimas en su recorrido por Chile (Facebook)

Un navegante que comenzó sus viajes con más de 60 años

Pese a tener la nacionalidad rusa, Rimas Meleshyus nació en Lituania el año 1951, aunque ha vivido gran parte de su vida en Rusia y Hawái, según menciona La prensa austral.

En Moscú vivió hasta 1988, para luego viajar a Estados Unidos hacia las islas de Hawái, donde ha vivido las últimas décadas trabajando como traductor. Este hombre habla ruso, inglés, lituano y japonés.

Recién comenzó su afición por la navegación en 2012, cuando tenía más de 60 años. Desde ese año ha emprendido innumerables aventuras por el Océano Pacífico, viajando solo y con escasos conocimientos del mar.

Rimas Meleshyus en Chile (Facebook)

Incluso, en varias ocasiones también ha naufragado, como en la isla Akutan de Alaska u otra vez en las costas de México. Esa vez estuvo 122 días desaparecido hasta aparecer en la Samoa Americana. "Nunca he tenido miedo, amo los océanos, el mar y navegar. Tengo muy buenas memorias de mis viajes", relata Rimas a La prensa austral.

Lo más llamativo de todo es que sus viajes los realizó en veleros que recibió gratis tras donaciones de otros aventureros interesados en su historia y su estilo de navegación, llamado "Kon Tiki", en referencia al antropólogo Thor Heyerdahl, que atravesó el Pacífico en una balsa de madera en 1947.

"Se vislumbra un sistema frontal importante": Jaime Leyton anticipa la fecha en que volverían las lluvias a Santiago Aránguiz rechazó acuerdo de conciliación ofrecido por Orsini y van a juicio: Su hija declarará como testigo "Hay días que vendo cero pesos": Artesano de 88 años se hace viral por su emotiva historia en el Edificio Dos Caracoles Te puede interesar

Ahora su plan es retornar hasta el puerto de Vladivostok, cercano a Japón, Corea y China. "Me gustaría ir navegando bajo bandera chilena desde la Patagonia (…) Me gusta mucho navegar y me gustaría preparar para noviembre o diciembre del 2024 un viaje hacia las islas del Pacífico, como la Juan Fernández y otras".