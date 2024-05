Chilena gana concurso de la "persona más relajada" en Corea del Sur: Meditó e hizo nada durante 90 minutos

28 may. 2024 - 13:37 hrs.

Una chilena ganó un importante reconocimiento a miles de kilómetros de Santiago. Radicada hace dos años en Corea del Sur, la médica general Valentina Vilches se quedó con el primer lugar en la competencia Space Out, realizada el pasado domingo en Seúl.

La compatriota se quedó con el concurso en el que los jueces controlan los latidos del corazón, declarándose como ganadora a aquella persona más votada por el público, por lucir completamente relajada, y con la frecuencia cardiaca más estable.

¿Cómo se logra eso? No realizando alguna actividad durante 90 minutos, pues un mínimo esfuerzo físico altera la estabilidad de las pulsaciones. Eso sí, es algo que va más allá de hacer nada: según la propia triunfadora, consiste en "la importancia de autocontemplarse, descansar y meditar".

¿En qué consiste Space Out?

Se trata de una iniciativa beneficiosa para la salud mental, especialmente en un país como Corea del Sur, cuya jornada laboral es considerada "inhumana" por alcanzar las 52 horas a la semana —incluso, ya no es ilegal trabajar 21,5 horas al día, excluyendo las cuatro horas de descanso.

Los escolares no están ajenos al cansancio que deriva de la denominada "fiebre de la educación", que se traduce en la presión por ingresar a las mejores universidades del país.

La chilena Valentina Vilches participando en la competencia bajo la lluvia de Seúl (Space Out)

Entonces, en este contexto de estrés elevado, Space Out es un "arte visual" que tiene como objetivo "crear una mini ciudad de personas que no hacen nada entre quienes están ocupados en el trabajo, transmitiendo el mensaje de que hacer nada no es una pérdida de tiempo", según indica The Guardian.

En 2014 se hizo por primera vez y en ella participan personas de distintos países. Pueden adoptar la posición corporal que más satisfacción les dé, siempre que no se queden dormidos, porque serán descalificados.

El triunfo de Valentina

Además de médica general, la chilena de 30 años es especialista en salud mental y crea contenidos en redes sociales relacionados con este importante tópico.

Mediante un video en su cuenta de Instagram (@dra.valentinavilches), ella contextualizó su participación en Space Out: "Me vine a Corea del Sur con la esperanza de reencontrarme a mí misma, después de un gran periodo de burnout (estrés vinculado con el trabajo) por la rutina que seguí tantos años sin parar".

"He aprendido la importancia del descanso y de mantener las cosas en equilibrio. Tengo la gran fortuna de poder ejercer mi profesión, acompañando a muchas personas en su proceso de salud mental", agregó.

Después de obtener el triunfo —lo que le significó recibir una estatuilla de "El Pensador", un certificado de su primer lugar y una invitación para la competencia en 2025—, Valentina declaró al citado medio que "quiero recordarles la relevancia de distraerse y relajarse y cómo esto afecta positivamente a la salud mental".

Para la premiada chilena, la competencia Space Out es "muchísimo más" que hacer nada: "Es una expresión artística que representa la importancia de detenerse, de autocontemplarse, de descansar, de meditar, etcétera; en medio de una ciudad que no para y sigue a su ritmo", concluyó Vilches.