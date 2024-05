Chubascos, tormentas eléctricas y granizadas: Anuncian precipitaciones para este fin de semana en la RM

24 may. 2024 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, anunció la probabilidad de precipitaciones e, incluso, tormentas eléctricas para la Región Metropolitana durante este fin de semana.

"Lo que esperamos es una baja segregada"

"Hagamos una aclaración. Como tuvimos el evento del lunes y del miércoles, la gente se acostumbró a que, si nosotros le nombramos la probabilidad de precipitaciones, sea una lluvia como esa", comenzó señalando el comunicador.

Sin embargo, explicó que lo que se espera para este fin de semana "no es una lluvia como esa. No es una lluvia homogénea, pareja, que está durante todo el día cayendo", sino que se trata de una baja segregada, "no un sistema frontal propiamente tal".

Al respecto, indicó que frente a la zona central "hay una alta presión que bloquea los sistemas frontales, entonces lo que hará esta humedad es saltarla y llegar a la zona central".

¿En qué lugares se registrarán precipitaciones?

Las precipitaciones podrían alcanzar desde la parte sur de la región de Coquimbo, pasando por Valparaíso, la Metropolitana, la de O'Higgins, hasta una parte de la región del Maule.

De acuerdo a Sepúlveda, las mayores probabilidades de que se registre este fenómeno son "siempre en la cordillera y sectores de la cordillera de la costa".

¿Cuándo se daría el fenómeno y cuánta agua caería?

El periodista sostuvo que existe la probabilidad de precipitaciones para la noche del sábado y madrugada del domingo.

Sobre la cantidad de agua caída, informó que esta podría variar desde uno a cinco milímetros, aclarando que "son chubascos, no es lluvia como la tuvimos hace unos días".

"Habrá sectores que pueden recibir con suerte un milímetro, incluso algunos en donde no lloverá, y otros, cinco milímetros en un lapso breve".

Tormentas eléctricas

Además de chubascos, anunció la posibilidad de tormentas eléctricas en toda la zona centro, "porque son nubes de tormenta, no es la típica nube de lluvia que nos dejó las precipitaciones hace unos días".

Por ello, insistió en que se trata de un "evento breve, pero que puede dejar interesantes nubadas con la probabilidad de tormentas eléctricas, vale decir, truenos, relámpagos e, incluso, la probabilidad de granizadas locales".